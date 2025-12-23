Κάποιες συμπτώσεις στη ζωή μοιάζουν καρμικές. Και στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Κρις Ρία δεν μπορείς να μην σκεφτείς πως ο δημιουργός και ερμηνευτής του πολυαγαπημένου τραγουδιού «Driving Home for Christmas» έφυγε από τη ζωή παραμονές Χριστουγέννων!

Ήταν ένα από τα εμπορικότερα κομμάτια της πολυετούς καριέρας του κι από τα πλέον δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια των τελευταίων 40 χρόνων. Και να σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος δεν το έγραψε σκόπιμα, αλλά τού προέκυψε, αυθόρμητα κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής περιπέτειας.

Κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία και η ιστορία που υπάρχει πίσω από το μελωδικό, νοσταλγικό «Driving Home for Christmas» είναι πέρα για πέρα αληθινή παρότι θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1978 όταν ο τραγουδοποιός, σε μια δύσκολη φάση της ζωής και της μουσικής του διαδρομής, ήθελε να επιστρέψει από το Λονδίνο στο Μίντλεσμπρο, όπου ήταν το σπίτι του, αλλά όλα έμοιαζαν να είναι εναντίον του: «Όλα είχαν τελειώσει για μένα: Είχε σχεδόν λήξει το συμβόλαιό μου με τη δισκογραφική εταιρεία και ο μάνατζέρ μου μόλις μου είχε πει ότι με εγκατέλειπε. Έπρεπε μόνο να γυρίσω σπίτι αλλά η δισκογραφική εταιρεία δεν πλήρωνε για εισιτήριο τρένου και απαγορευόταν να οδηγήσω» είχε διηγηθεί ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στον «Guardian».

Κι όμως η λύση βρέθηκε. Η γυναίκα του πήρε το παλιό τους αυτοκίνητο, οδήγησε μέχρι το Λονδίνο και πήγε να τον παραλάβει για να τον φέρει στο σπίτι για τα Χριστούγεννα. «Πήραμε αμέσως τον δρόμο της επιστροφής. Άρχισε να χιονίζει. Είχαμε 220 λίρες και εγώ έπαιζα με αυτές σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι. Κολλούσαμε συνεχώς στην κίνηση κι εγώ κοίταζα τους άλλους οδηγούς που έμοιαζαν τόσο θλιμμένοι. Αστειευόμενος, άρχισα να τραγουδάω: «Οδηγούμε σπίτι για τα Χριστούγεννα...». Έπειτα, κάθε φορά που τα φώτα του δρόμου έλαμπαν μέσα στο αυτοκίνητο, άρχισα να γράφω στίχους.»

Έτσι λοιπόν γράφτηκε το όμορφο αυτό τραγούδι το οποίο εκτός από επιτυχία έμελλε να φέρει και τύχη στον δημιουργό του και μάλιστα πολύ γρήγορα: «Τελικά φτάσαμε σπίτι στις 3 το πρωί. Έκανε τόσο κρύο μέσα στο σπίτι που το χιόνι έπεφτε στο χαλάκι της πόρτας και δεν έλιωνε. Υπήρχε ένα γράμμα από την PRS America. Το τραγούδι μου Fool (If You Think It’s Over) είχε γίνει επιτυχία στις ΗΠΑ, οπότε υπήρχε μέσα μια επιταγή 15.000 λιρών. Από εκεί που είχαμε ξεμείνει με μόνο 220 λίρες, καταφέραμε να αγοράσουμε και σπίτι.»

Ο Chris Ria δεν συνδύασε τα ευχάριστα νέα με το αυτοσχέδιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι τους στίχους του οποίου παραπέταξε μέσα σε ένα κουτί μισοτελειωμένο μουσικό υλικό. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, οκτώ για την ακρίβεια, μέχρι να ξανανοίξει το κουτί και να βγάλει από μέσα τους στίχους του «Driving Home for Christmas» οι οποίοι θεώρησε πως ταίριαζαν γάντι σε μια καινούργια μελωδία που είχε γράψει. Το έκανε, ωστόσο, μάλλον με βαριά καρδιά: «Δεν είχα ποτέ σκοπό να γράψω μια χριστουγεννιάτικη επιτυχία – ήμουν σοβαρός μουσικός!» είχε εξομολογηθεί με νόημα ο ίδιος.

Τελικά το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1986, στην πίσω πλευρά του σινγκλ του «Hello Friend» και στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 1988, σε νέα εκδοχή, ως ένα από τα δύο κομμάτια του άλμπουμ του «New Light Through Old Windows». Την εποχή εκείνη το κομμάτι δεν σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δύναμή του διαφάνηκε, ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων καθώς συμπεριλαμβάνεται σταθερά ανάμεσα στα 10 πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.

«Παλιά φοβόμουν ότι το τραγούδι θα κατέστρεφε την αξιοπιστία μου, αλλά τώρα γελάμε πολύ μαζί του. Αν ποτέ κολλήσω στον M25 - τον Δρόμο προς την Κόλαση - θα κατεβάσω το παράθυρο και θα αρχίσω να τραγουδάω το «I'm driving home for Christmas» στους οδηγούς των διπλανών αυτοκινήτων. Το λατρεύουν. Είναι σαν να τους κάνεις δώρο.»

Πηγή: Πρώτο Θέμα