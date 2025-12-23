Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν σήμερα λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντιον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

🤬 This evening, the enemy again attacked Odesa with strike UAVs. As a result of the attack, the port infrastructure and a civilian vessel were damaged, — the head of the Odesa OVA, Oleh Kiper. pic.twitter.com/0TOjmhan3c — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ