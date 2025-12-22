Αναρτήσεις για την επέτειο των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1963 στην Κύπρο δημοσιοποίησαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για τα «Ματωμένα Χριστούγεννα» του 1963.

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ υποστήριξε ότι τα γεγονότα του 1963 αποτέλεσαν «σχεδιασμένη σφαγή» και «απόπειρα γενοκτονίας» εις βάρος των Τουρκοκυπρίων, αναφέροντας ότι «απέτυχε χάρη στην αντίσταση» τους. Τίμησε, όπως ανέφερε, όσους «έχασαν τη ζωή τους», κάνοντας μνεία στους Φαζίλ Κιουτσούκ και Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τα«Ματωμένα Χριστούγεννα δεν ήταν σύγκρουση αλλά οργανωμένη σφαγή», αποδίδοντας τα γεγονότα σε επιθέσεις της ΕΟΚΑ.

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkünü yok etmeyi ve adayı topyekûn işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel, tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazınmıştır.



Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 21, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ

