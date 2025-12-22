Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε για ακόμη μια φορά την κρίσιμη περίοδο που προηγήθηκε της ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη.

"Μόνο 10 ημέρες απομένουν έως ότου η Βουλγαρία γίνει το 21ο μέλος της οικογένειάς μας του ευρώ", έγραψε σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook. Λίγο πριν από δύο εβδομάδες, η Λαγκάρντ σημείωνε ότι απέμεναν 25 ημέρες μέχρι η Σόφια να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν η Βουλγαρία θα υιοθετήσει επίσημα το ευρώ, η ΕΚΤ θα φωταγωγήσει τη νότια πρόσοψη των κεντρικών της γραφείων στη Φρανκφούρτη για να σηματοδοτήσει την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Η κινούμενη εικόνα που θα προβάλλεται θα περιλαμβάνει τον χαιρετισμό "Καλώς ήρθες Βουλγαρία" σε όλες τις γλώσσες των χωρών της ευρωζώνης, όπως και την παρουσίαση της εθνικής όψης των κερμάτων των 50 λεπτών, του ενός ευρώ και των δύο ευρώ.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, θα προβάλλεται από την 1η έως την 11η Ιανουαρίου 2026 και θα περιλαμβάνει οπτικά στοιχεία στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης --μπλε και κίτρινο-- διατεταγμένα σε γραμμές που δημιουργούνται από αλγόριθμους βασισμένους στη μουσική της "Ωδής στη χαρά", του ύμνου της ΕΕ. Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί ακριβώς τα πρώτα λεπτά της Πρωτοχρονιάς.

Τα οπτικά στοιχεία θα συμπληρώνονται από λευκές γραμμές που θα περιέχουν κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα για την Ευρώπη, όπως ο αριθμός των χωρών, των γλωσσών ή των μεγάλων πόλεων. Η προβολή θα έχει τη μορφή επαναλαμβανόμενης τετράλεπτης κινούμενης εικόνας.

Η οπτική αντίληψη συμβολίζει την "ενότητα στην ποικιλομορφία" και επισημαίνει τόσο την ευρωπαϊκή ταυτότητα όσο και τη σημασία της επέκτασης της ευρωζώνης με την ένταξη της Βουλγαρίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ