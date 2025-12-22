Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, δήλωσαν σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στον απόηχο του διορισμού ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι αρχές είναι ουσιώδεις όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλα τα κράτη στον κόσμο», αναφέρουν σε μήνυμα που ανήρτησαν στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα X.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισαν επίσης την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ «προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

