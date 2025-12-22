Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Chega της Πορτογαλία διατάχθηκε να απομακρύνει τις αφίσες της προεκλογικής εκστρατείας του που βάζουν στο στόχαστρο την κοινότητα Ρομά, αφού δικαστήριο της Λισαβόνας έκρινε ότι είναι προκατειλημμένες και μπορεί να υποκινήσουν το μίσος.

Η δικαστής Άνα Μπαράο είπε ότι η αφίσα «επιτίθεται σε μια μειονότητα» και έδωσε διορία 24 ωρών στον Αντρέ Βεντούρα να τις απομακρύνει, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ καθημερινά, για κάθε αφίσα.

Το αντιμεταναστευτικό, αντισυστημικό κόμμα Chega αναδείχθηκε πριν από έξι χρόνια και τον Μάιο έγινε η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, μετά την κυβερνώσα κεντροδεξιά συμμαχία.

Οι αφίσες «επιδεινώνουν το στίγμα και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν ήδη οι κοινότητες των Ρομά στην πορτογαλική κοινωνία, προωθώντας τη μισαλλοδοξία, τον αποκλεισμό, τις διακρίσεις και, εντέλει, το μίσος», αναφέρει η Μπαράο στην απόφασή της.

Ο Βεντούρα χαρακτήριζε τη παρέμβαση των δικαστηρίων «επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης», όμως την περασμένη εβδομάδα υποσχέθηκε ότι θα συμμορφωθεί με όποια ετυμηγορία εκδώσει το δικαστήριο. Ένας εκπρόσωπος του Chega είπε ότι ο ηγέτης του κόμματος θα κάνει δηλώσεις αργότερα.

Ο Ρικάρντο Σα Φερνάντες, ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τις ενώσεις των Ρομά που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, είπε ότι η απόφαση θα βοηθήσει να γίνει η Πορτογαλία «πιο δίκαιη και ευπρεπής», κάνοντας λόγο για «νίκη της αντίστασης» των Ρομά.

Τον Μάιο, Πορτογάλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα για ρατσιστικά σχόλια που είχε κάνει ο Βεντούρα σε βάρος των Ρομά.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Βεντούρα, ο οποίος υπόσχεται να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είναι από τα φαβορί του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 18 Ιανουαρίου. Δείχνουν όμως ταυτόχρονα ότι θα ηττηθεί στον δεύτερο γύρο, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Το Καράκας δηλώνει ότι η Μόσχα «επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη υποστήριξή της»