Οι ηγέτες της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Μαρία Καλέσνκικοβα και Βίκταρ Μπαμπαρικό, που αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από πενταετή φυλάκιση, δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συνέλθουν πριν μιλήσουν δημόσια.

Και οι δύο τους, εξέχουσες προσωπικότητες που ήσαν αντίπαλοι με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο στις υπό αμφισβήτηση εκλογές του 2020, αποφυλακίστηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ, βάσει της οποίας άρθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές ποτάσας με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή τους.

Η Καλέσνικοβα και ο Μπαμπαρικό επρόκειτο να δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο Τρίτη στο Βερολίνο.

«Η Μαρία και ο Βίκταρ χρειάζονται λίγο χρόνο για να συνέλθουν και να επανασυνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα» , δήλωσε η αδερφή της Καλέσνικοβα Τατιάνα Χόμιτς στο πρακτορείο Reuters. « Μετά το Νέο Έτος, θα επανέλθουν μ ένα σχήμα το οποίο θα τους επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή».

Και οι δύο τους φυλακίσθηκαν με κατασκευασμένες πολιτικές κατηγορίες όπως επισημαίνουν Δυτικοί παρατηρητές. Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι είχαν υποστεί εξευτελιστική μεταχείριση και είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Την περασμένη εβδομάδα η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει άδεια παραμονής στο ζευγάρι, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που επιτρέπει την παραμονή σε εξέχοντες κρατούμενους συνείδησης μετά την απελευθέρωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

