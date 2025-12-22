Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, με την ένταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος AK ήρθαν σε σωματική αντιπαράθεση με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη στην αίθουσα.

Όπως μεταδίδουν τα ίδια μέσα, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, ξέσπασε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του CHP και του AK Parti, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε σε χειροδικίες.

TBMM’de çıkan yumruklu kavgada en net ve yeni görüntüler!



Şuna bakın, halkın sorunlarına çözüm bulması gereken milletvekilleri adeta birbirlerini yiyorlar!



Adeta bir “sirk!”



pic.twitter.com/ilK1m0ogK6 — Cemil Çiçek (@av_06_hayir) December 21, 2025