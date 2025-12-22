Την κάθετη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας σε δύναμη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο Αμερικανός γερουσιαστής Lindsey Graham, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε σοβαρό πολιτικό και στρατηγικό πρόβλημα για το Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του, ο Γκράχαμ ανέφερε ότι η ιδέα εμπλοκής της Τουρκίας σε έναν ρόλο «σταθεροποιητικής δύναμης» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διευθέτησης «θα συγκλόνιζε το Ισραήλ», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική υποστήριξη εντός της χώρας για μια τέτοια προοπτική.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στη ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς την «πέραν κάθε ορίου». Όπως σημείωσε, οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής ηγεσίας έχουν διαβρώσει πλήρως κάθε περιθώριο εμπιστοσύνης, καθιστώντας αδιανόητη τη συμμετοχή της Άγκυρας σε οποιαδήποτε αποστολή ασφάλειας στην περιοχή.

«Αν κάποιοι σκέφτονται σοβαρά την παρουσία της Τουρκίας επί του εδάφους Λωρίδα της Γάζας;, τότε θα δημιουργούσαν ένα τεράστιο πρόβλημα για τους φίλους μας στο Ισραήλ», υπογράμμισε ο Γκράχαμ, στέλνοντας σαφές μήνυμα τόσο προς διεθνείς διαμεσολαβητές όσο και προς συμμάχους των ΗΠΑ.



