Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια αγορά του Νταρφούρ, μια περιφέρεια του δυτικού Σουδάν που πλέον ελέγχεται πλήρως από τους παραστρατιωτικούς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, χωρίς να υποδείξουν ποιος ευθύνεται.

Στη γειτονική περιοχή του Κορντοφάν, όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) επικεντρώνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους, ανθρωπιστικές οργανώσεις απομάκρυναν το προσωπικό τους από το Καντούγκλι, την πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, που πολιορκείται εδώ και 18 μήνες.

Στο Νταρφούρ, από το πλήγμα του μη επανδρωμένο αεροσκάφους στην πόλη Αλ Μάλχα, προκλήθηκε πυρκαγιά σε εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με τον Πυρήνα Ταχείας Επέμβασης, μία από τις πολλές οργανώσεις εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα για να βοηθήσουν τους αμάχους και να καταγράψουν τις βιαιοπραγίες του πολέμου. Αυτή η ζώνη του Βόρειου Νταρφούρ, μία από τις βορειότερες στη μεγάλη έρημο στα σύνορα με τη Λιβύη, έπεσε τον Μάρτιο στα χέρια των ΔΤΥ που πολεμούν τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

Ούτε ο στρατός, ούτε οι ΔΤΥ έκαναν κάποιο σχόλιο για αυτές τις πληροφορίες.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προειδοποίησαν εξάλλου σήμερα ότι στο Νταρφούρ εξαπλώνεται επιδημία ιλαράς και από τον Σεπτέμβριο έχουν νοσηλεύσει περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. «Οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των εμβολίων, χωρίς τις εγκρίσεις και τον συντονισμό μεταξύ των αρχών, αφήνουν απροστάτευτα τα παιδιά», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο πόλεμος, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια άλλου, οδήγησε επίσης στην κατάρρευση του συστήματος υγείας. Μετά την κατάληψη, τον Οκτώβριο, της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ, τουλάχιστον 107.000 άμαχοι έφυγαν για να γλιτώσουν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Πλέον, οι ΔΤΥ έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Κορντοφάν, μια περιοχή που περιλαμβάνει τρεις Πολιτείες πλούσιες σε πετρέλαιο, χρυσό και εύφορα εδάφη. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος του Κορντοφάν και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει περιορισμένη.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν στο Κορντοφάν οι ωμότητες που διαπράχθηκαν στην Ελ Φάσερ, όπου οι παραστρατιωτικοί κατηγορούνται για σφαγές, σεξουαλική βία και απαγωγές προσώπων που δεν ανήκουν στην αραβική κοινότητα.

Στο Καντούγκλι, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις απομάκρυναν όλο το προσωπικό τους επειδή επιδεινώνονται οι συνθήκες ασφαλείας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την αποχώρηση από την πόλη της επιμελητειακής βάσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν διευκρινίστηκε πού πήγαν οι εργαζόμενοι. Το Νοέμβριο ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι στην πόλη εξαπλώνεται λιμός. Μαρτυρίες που συγκέντρωσε το AFP ανέφεραν ότι πολλοί κάτοικοι τρέφονται πλέον με ό,τι μπορούν να βρουν στο δάσος.

Η χώρα είναι ντε φάκτο διαιρεμένη στις ζώνες που ελέγχει ο στρατός στα βόρεια, ανατολικά και κεντρικά και σε εκείνες που κατέλαβαν οι ΔΤΥ και οι σύμμαχοί τους, στα δυτικά και σε ορισμένα τμήματα του νότιου Σουδάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP