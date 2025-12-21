Προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβηκε και κατάσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στο Καράκας με στόχο να πλήξουν βασική πηγή εσόδων της κυβέρνησης Μαδούρο και να αυξήσουν την πίεση για πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση παρέμβασης των ΗΠΑ σε πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα μέσα στο μήνα, και έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα για «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα. Στις 10 Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, το Skipper, το οποίο βρισκόταν υπό κυρώσεις λόγω δεσμών με το Ιράν.

Ενώ η οδηγία του Τραμπ αυτήν την εβδομάδα στόχευε δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις, το πλοίο που κατασχέθηκε το Σάββατο δεν ήταν υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, και η κατάσχεση δεν αμφισβητήθηκε από το πλήρωμά του.

Το πλοίο, υπό σημαία Παναμά, μετέφερε βενζίνη από τη Βενεζουέλα και προοριζόταν τελικά για την Ασία. Η επιχείρηση του Σαββάτου καθοδηγήθηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, με τη συνδρομή του στρατού, και πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, η οποία εποπτεύει και την Ακτοφυλακή, δημοσίευσε το Σάββατο ένα βίντεο επτά λεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται ένα ελικόπτερο πάνω από το πλοίο. Στο μήνυμά της ανέφερε ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε πριν το ξημέρωμα από την Ακτοφυλακή με τη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας και ότι το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο πιο πριν στη Βενεζουέλα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη μεταφορά πετρελαίου υπό κυρώσεις που χρηματοδοτεί ναρκωτρομοκρατία στην περιοχή», τόνισε η Νοέμ.

Προσφορά βοήθειας στη Βενεζουέλα από το Ιράν

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ιράν προσφέρθηκε να συνεργαστεί για την αντιμετώπιση αυτών που χαρακτήρισε «ενέργειες πειρατείας» και «διεθνούς τρομοκρατίας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, ανέφερε μέσω Telegram ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Άμπας Αραγκί, για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και τις «πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ειδικά τις απειλές» και την «κλοπή πλοίων φορτωμένων με βενεζουελάνικο πετρέλαιο». Ο Γκιλ σημείωσε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Βενεζουέλα και προσέφερε συνεργασία «σε όλους τους τομείς» για την αντιμετώπιση των ενεργειών των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, οι κατασχέσεις πλοίων έχουν αυξήσει την πίεση στο Καράκας, στοχεύοντας τη βασική οικονομική «αρτηρία» της χώρας, που ήδη είχε επιβαρυνθεί από νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα νωρίτερα φέτος.

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και μήνες σε εκστρατεία πίεσης προς τη Βενεζουέλα, η οποία περιλαμβάνει μετακίνηση χιλιάδων στρατιωτών και αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, επιθέσεις σε πλοία «υπόπτων ναρκοδιακινητών» και επαναλαμβανόμενες απειλές κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Σύμφωνα με αναφορές, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 29 υποτιθέμενα πλοία ναρκωτικών και έχουν σκοτώσει 104 άτομα σε επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν ως προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές υποδηλώνουν επίσης μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά του Μαδούρο, την ανατροπή του οποίου η διοίκηση Τραμπ φέρεται να επιδιώκει.

Οι ΗΠΑ θέλουν πρόσβαση στο πετρέλαιο σε περίπτωση ανατροπής του Μαδούρο

Η ανακοίνωση του Τραμπ αυτήν την εβδομάδα για «αποκλεισμό» τόνισε επίσης τη σημασία του πετρελαίου της χώρας, το οποίο, όπως δήλωσε, οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περίπτωση ανατροπής του Μαδούρο. Η κρατική εταιρεία Petróleos de Venezuela ελέγχει την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, ενώ η Chevron είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που εκμεταλλεύεται πετρέλαιο στη Βενεζουέλα, πληρώνοντας ποσοστό της παραγωγής στην PDVSA στο πλαίσιο εξαιρέσεων των κυρώσεων.

Τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, αλλά λειτουργούν κάτω από τη χωρητικότητά τους λόγω διεθνών κυρώσεων. Μεγάλο μέρος της παραγωγής πωλείται στην Κίνα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταδίκασε τον αποκλεισμό νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον «απερίσκεπτη και σοβαρή απειλή», ενώ υποσχέθηκε να συνεχίσει να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «απορρίπτει την κλοπή και την κατάληψη ενός νέου ιδιωτικού πλοίου που μεταφέρει βενεζουελάνικο πετρέλαιο» και ότι «θα προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στον ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου».

Πηγή: ΕΡΤ