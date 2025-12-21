Οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

"Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώσουν και να επισημοποιήσουν 19 νέους οικισμούς στην Ιουδαία και Σαμάρεια (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) εγκρίθηκε από το συμβούλιο" ασφαλείας της κυβέρνησης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Τύπου του Σμότριτς.

"(...) εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε, να οικοδομούμε και να εγκαθιστάμεθα στη γη των προγόνων μας", πρόσθεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

