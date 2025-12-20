H κατάσταση στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, είναι «δύσκολη», αφού η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, επιχειρώντας να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.



Διαβάστε επίσης: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνομιλίες με την ομάδα Τραμπ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ