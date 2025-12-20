Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε στην Άγκυρα με εκπροσώπους των ΜΜΕ στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης Απολογισμού. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ο υπουργός Γκιουλέρ ανέφερε τα εξής:

Το UAV που καταρρίφθηκε

Το UAV που καταρρίφθηκε από τα F-16 μας στις 15 Δεκεμβρίου είναι ένα αεροσκάφος που εντοπίζεται δύσκολα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό μας που κατάφερε να το εντοπίσει. Λόγω του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, UAV και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) χρησιμοποιούνται εντατικά στη Μαύρη Θάλασσα. Το UAV που καταρρίψαμε ήταν επίσης ένα αεροσκάφος που είχε βγει εκτός ελέγχου. Παρακολουθήθηκε από τα F-16 μας και καταρρίφθηκε με πύραυλο αέρος-αέρος στο καταλληλότερο και ασφαλέστερο σημείο, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Επειδή επλήγη από πύραυλο, διαλύθηκε σε κομμάτια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των συντριμμιών συνεχίζονται. Μόλις εντοπιστούν και ολοκληρωθεί η εξέταση, θα ενημερώσουμε το κοινό.

Προμήθεια Eurofighter

Με τη συμφωνία που έχουμε συνάψει με το Ηνωμένο Βασίλειο, προχωρούμε στην αγορά 20 νεοπαραγόμενων αεροσκαφών Eurofighter. Τα αεροσκάφη που θα παραχθούν θα ενταχθούν στο οπλοστάσιο ως εξής: 6 αεροσκάφη το 2030, 8 το 2031 και 6 το 2032. Παράλληλα, συνεχίζονται θετικά οι συνομιλίες μας για την προμήθεια Eurofighter τόσο με το Κατάρ όσο και με το Ομάν.

Τα Eurofighter που θα αποκτηθούν από το Κατάρ είναι έτοιμα αεροσκάφη, με πολύ λίγες ώρες πτήσης. Οι Καταριανοί αδελφοί μας δείχνουν μεγάλη κατανόηση. Θα αποκτήσουμε τα αεροσκάφη μαζί με τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στο Κατάρ. Τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν από το Ομάν είναι επίσης με λίγες ώρες πτήσης και βρίσκονται σε υπόστεγα. Αυτά θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν με ραντάρ AESA, δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων METEOR και σύγχρονα συστήματα αεροηλεκτρονικών. Αναμένουμε ότι ο εκσυγχρονισμός 12 αεροσκαφών θα έχει ολοκληρωθεί το 2028.

Οι πιλότοι μας στη Διοίκηση Αεροπορικής Συνιστώσας στο Κατάρ εργάζονται συνεχώς μαζί με Καταριανούς πιλότους. Θα ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό την εκπαίδευση πιλότων Eurofighter και προσωπικού συντήρησης τόσο στο Κατάρ όσο και στο Ομάν. Δεν θεωρούμε επίσης ακριβείς τις συζητήσεις περί «μεταχειρισμένων» αεροσκαφών. Ακόμη και στην Ευρώπη, πολλές χώρες συνεχίζουν να προμηθεύονται πλεονάζοντα αεροσκάφη και να τα χρησιμοποιούν.

Τα Eurofighter αποκτώνται μαζί με πυραύλους Meteor. Στα αεροσκάφη αυτά θα μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τα δικά μας πυρομαχικά με εθνικό λογισμικό. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εφόσον αναπτύξουμε κάτι καλύτερο από τον πύραυλο Meteor, θα τους το πουλήσουμε, εάν το επιθυμούν.

CAATSA, S-400, F-16 και F-35

Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να φέρει την άρση των κυρώσεων CAATSA στη Γερουσία και ότι και Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Δεν βλέπουμε πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια των F-16. Φυσικά, προτεραιότητά μας παραμένουν τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις ώστε τα αεροσκάφη αυτά να μη μας παραδοθούν. Συνεχίζουμε και εμείς τις δικές μας προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες εργασίας για τα ζητήματα αυτά. Όταν το θέμα φτάσει στο στάδιο της επίλυσης, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλύσουν αυτά τα ζητήματα.

Ελλάδα, Ισραήλ και συνεργασία με τη Διοίκηση της Νότιας Κύπρου

Η σύμπραξη Ελλάδας, Ισραήλ και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νοτίου Κύπρου και η υπογραφή συμφωνιών δεν μπορούν να αποτελέσουν απειλή για εμάς. Και εμείς υπογράφουμε συμφωνίες με πολλές χώρες, αλλά δεν τις συνάπτουμε εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Παράλληλα, έρχονται στο προσκήνιο πληροφορίες ότι προτίθενται να αναπτύξουν στα νησιά που τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης συστήματα αεράμυνας που θα προμηθευτούν από το Ισραήλ. Πρόκειται, όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους, για νησιά που τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή νησιά που, βάσει του δικαίου, δεν πρέπει να εξοπλίζονται. Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει να ενθουσιάζονται υπερβολικά.

Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ένα σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Τώρα λένε ότι θα εντάξουν και γυναίκες στον στρατό. Σχεδόν κανείς δεν υποβάλλει αιτήσεις για τις ελληνικές Χερσαίες και Ναυτικές Δυνάμεις. Η στελέχωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα γι’ αυτούς. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας δήλωσαν ασθένεια και δεν προσήλθαν στην εργασία τους, διαμαρτυρόμενοι για τη διοίκηση. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτά τα προβλήματα.

Το καθεστώς συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας

Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όλες οι χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Η Ευρώπη έχει επίσης αναγνωρίσει τις ελλείψεις της σε αυτόν τον τομέα και εργάζεται για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα. Χρειάζονται πολλά όπλα και τεχνολογίες για την άμυνα και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί μας.

Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες —κυρίως η Ελλάδα— που προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία εκτός αυτού του σχήματος, θέτοντας τα δικά τους συμφέροντα πάνω από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο αν η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, όπου έχουν μεγάλη ανάγκη, θα έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε.