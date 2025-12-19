Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι πρόοδος έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με την διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ