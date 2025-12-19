Η συμφωνία για χορήγηση δανείου ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία αποτελεί μια «μεσοβέζικη» λύση, η οποία μεταθέτει το πρόβλημα της διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

Όπως επεσήμανε η προσπάθεια της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για το δάνειο προς την Ουκρανία προσέκρουσε κυρίως στις αντιδράσεις του Βελγίου. Στο Βέλγιο εδρεύει η Euroclear, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη συντριπτική πλειονότητα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Υπήρξε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για το συγκεκριμένο δάνειο. Στο πίσω μέρος του μυαλού αρκετών χωρών υπάρχει η σκέψη ότι, σε κάποια φάση, οι κυρώσεις θα αρθούν και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα επιστρέψουν στις χώρες όπου βρίσκονται», ανέφερε ο κ. Γιασεμίδης. Όπως σημείωσε, όταν τελειώσει ο πόλεμος και αρθούν οι κυρώσεις, τα κεφάλαια αυτά θα επανενταχθούν στην οικονομία του Βελγίου.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση από τη Ρωσία, με το Βέλγιο να εκτιμά ότι θα επωμιζόταν δυσανάλογο κόστος από τις ενδεχόμενες συνέπειες, επεσήμανε.

Στην πράξη, με τη «μεσοβέζικη» λύση που συμφωνήθηκε, η ΕΕ θα προσφύγει στις αγορές για να αντλήσει €90 δισ., τα οποία θα παραχωρηθούν στην Ουκρανία ως άτοκο δάνειο. Το κόστος του δανεισμού θα το αναλάβει η ίδια η ΕΕ, ανέφερε. «Πρόκειται για κοινό δανεισμό, αντίστοιχο με το ομόλογο της περιόδου του κορωνοϊού», εξήγησε ο κ. Γιασεμίδης, προσθέτοντας ότι η αποπληρωμή από την Ουκρανία αναμένεται να αρχίσει μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις της απόφασης στις οικονομίες των κρατών μελών, ανέφερε ότι ο κοινός δανεισμός αυξάνει έμμεσα το δημοσιονομικό ισοζύγιο της ΕΕ. Επιπλέον, σε περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετηθεί, το βάρος θα μεταφερθεί στους εγγυητές. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι «η ΕΕ δεν θα εισπράξει πριν εισπράξουν οι ΗΠΑ» τα ποσά που έχουν δανείσει στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ο κ. Γιασεμίδης είπε ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη ομοφωνία για την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λόγω αντιδράσεων από αρκετά κράτη μέλη και κυρίως από το Βέλγιο. Πρόσθεσε ότι η τελική απόφαση «δεν επιλύει το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτει χρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί ο διχασμός εντός της ΕΕ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιβεβαιώνεται η πάγια στάση της Γερμανίας και των χωρών του βορρά, «οι οποίες παραδοσιακά αντιτίθενται στην κοινή έκδοση χρέους και στη μεταφορά πλούτου προς τις χώρες του νότου».

Σε ερώτηση αν ενδέχεται να απαιτηθούν περικοπές σε άλλα κονδύλια για να καταστεί δυνατός ο δανεισμός της ΕΕ, ο κ. Γιασεμίδης ανέφερε ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το επιτόκιο με το οποίο θα δανειστεί η Ένωση. Επανέλαβε, δε, ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής από την Ουκρανία, το σύνολο του κόστους θα βαρύνει την ΕΕ.

Τέλος, αναφερόμενος σε πιθανές μακροοικονομικές συνέπειες, σημείωσε ότι μια σημαντική αύξηση του χρέους ενδέχεται να επηρεάσει και το ευρώ. «Όταν αυξάνεται ο τόκος που καταβάλλεις για τα δάνεια, μειώνεται η αξία του νομίσματός σου. Πρόκειται ουσιαστικά για έμμεσο τύπωμα χρήματος», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

