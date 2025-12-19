Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο καταγγέλλει κατηγορηματικά "τις σοκαριστικές, επικίνδυνες και εγκληματικές εντολές που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ προς τον κατοχικό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη", όπως αναφέρει. Σύμφωνα με την Πρεσβεία, στρατιώτες και ειδικές δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ έχουν λάβει οδηγίες να ανοίγουν πυρ κατά Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η μη τιμωρία Ισραηλινών στρατιωτών για δολοφονίες Παλαιστινίων.

"Η ηγεσία του ισραηλινού στρατού κατοχής στη Δυτική Όχθη έχει φτάσει στο σημείο να διατάσσει ότι 'πρέπει να σκοτώνεται κάθε υποτιθέμενος ύποπτος, ακόμη και αν πετά πέτρες', επαναφέροντας πρακτικές που μας γυρίζουν στις πιο σκοτεινές ημέρες της Πρώτης Ιντιφάντα", σημειώνει η Πρεσβεία.

Όπως σημειώνει, η πολιτική αυτή "αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την οποία η διεθνής κοινότητα φέρει σοβαρές ευθύνες λόγω σιωπής και ανοχής".

Πηγή: ΚΥΠΕ

