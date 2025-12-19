Η Framatome, γαλλικός πυρηνικός όμιλος που ανήκει στη κρατική EDF, σχεδιάζει την παραγωγή στην πόλη Λίνγκεν της Κάτω Σαξονίας πυρηνικών καυσίμων ρωσικού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τον ρωσικό κρατικό όμιλο Rosatom και τη θυγατρική του TVEL.

Το σχέδιο θεωρείται στη Γερμανία εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και γεωπολιτικά ευαίσθητο, αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, καθώς εγείρει σοβαρά ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας για τη χώρα, ιδίως στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και της ευρωπαϊκής προσπάθειας απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια.

Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, το ζήτημα έχει φτάσει σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και συζητήθηκε μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Από πλευράς της, η Framatome υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τη Rosatom είναι τεχνικά αναγκαία ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντικαταστήσει γρήγορα τη ρωσική προμήθεια πυρηνικών καυσίμων με μια «πλήρως ευρωπαϊκή λύση». Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πραγματικό κίνητρο της ρωσικής πλευράς, ενώ οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή επιρροή σε κρίσιμες αποφάσεις, πρόσβαση σε ευαίσθητη τεχνογνωσία, συλλογή πληροφοριών και βιομηχανική κατασκοπεία.

Για τον λόγο αυτό, το αίτημα αλλαγής άδειας του εργοστασίου στο Λίνγκεν, όπου σήμερα παράγονται καύσιμα άλλων τύπων, εξετάζεται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια από τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Κάτω Σαξονίας, Κρίστιαν Μέγιερ (Πράσινοι), ο οποίος προειδοποιεί ότι η Γερμανία κινδυνεύει να επαναλάβει λάθη του παρελθόντος, όταν επέτρεψε στη Gazprom πρόσβαση σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και κατέστη ευάλωτη σε πολιτικούς εκβιασμούς.

Παράλληλα, το έργο έχει έντονη εμπορική και στρατηγική διάσταση, καθώς εντάσσεται στον ανταγωνισμό της Framatome, τόσο με τον αμερικανικό όμιλο Westinghouse, o οποίος ήδη παράγει καύσιμα ρωσικού σχεδιασμού στη Σουηδία, όσο και στη γενικότερη μάχη για τον έλεγχο της αγοράς πυρηνικών καυσίμων στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ωστόσο, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι αναπτύσσει παράλληλα και δικό της, ανεξάρτητο σχεδιασμό καυσίμων, με πλήρως διαχωρισμένες ομάδες εργασίας, και ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οι επαφές με Ρώσους ειδικούς έχουν περιοριστεί δραστικά.

Όπως επισημαίνουν τα γερμανικά ΜΜΕ, το έργο συνοδεύεται από έντονο λόμπινγκ στο Βερολίνο υπέρ της έγκρισής του. Αν και μέχρι σήμερα η EE δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στον ρωσικό πυρηνικό τομέα, μέσω του σχεδίου REPowerEU δηλώνει ότι προετοιμάζει μέτρα για την πλήρη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και την ανάπτυξη εναλλακτικών, καθαρά ευρωπαϊκών πυρηνικών καυσίμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Η Ουκρανία ανακοινώνει ότι παρέλαβε 1.003 νέες σορούς από τη Ρωσία