Το TikTok υπέγραψε συμφωνία που του επιτρέπει να δημιουργήσει μια αμερικανική κοινή επιχείρηση, όπως απαιτείται από το νόμο για να αποφύγει την απαγόρευσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του επικεφαλής αυτού του κινεζικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης που είδε χθες, Πέμπτη, το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το TikTok και ο ιδιοκτήτης του, ο κινεζικός όμιλος ByteDance, υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία με τρεις επενδυτές -τον όμιλο Oracle του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, την εταιρεία επενδύσεων Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του γενικού διευθυντή που αποκαλύφθηκε χθες, Πέμπτη από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπογραφή αυτή αναμενόταν από το Σεπτέμβριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την επίτευξη μιας συμφωνίας έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο για το μέλλον αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πολύ διαδεδομένο μεταξύ των νέων.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε τότε παρατείνει για άλλη μια φορά, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2026, την εφαρμογή ενός νόμου που είχε ψηφισθεί στη διάρκεια της θητείας του δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν. Αυτός προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok τον Ιανουάριο 2025, αν το δίκτυο δεν είχε συμμορφωθεί μέχρι τότε μ' αυτή την αναδιάρθρωση.

Το κείμενο, σύμφωνα με τους αμερικανούς νομοθέτες, έχει στόχο να εμποδίσει τις κινεζικές αρχές να αποκτήσουν προσωπικά δεδομένα χρηστών του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επηρεάζουν την κοινή γνώμη μέσω του ισχυρού αλγόριθμου της πλατφόρμας.

Το TikTok, το οποίο δηλώνει πως έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχθηκε ότι οι εργαζόμενοί του με έδρα την Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα μερικών εξ αυτών, όμως διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν γνωστοποιήθηκε στην κινεζική κυβέρνηση.

Η μελλοντική κοινή επιχείρηση, με την ονομασία «TikTok USDS Joint Venture LLC», θα λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη οντότητα του TikTok «με αρμοδιότητα στην προστασία των δεδομένων» των αμερικανών χρηστών, «την ασφάλεια του αλγορίθμου, τον έλεγχο του περιεχομένου» και τη συμμόρφωση του κοινωνικού δικτύου, σύμφωνα με το υπόμνημα που απηύθυνε στους εργαζομένους του ο γενικός διευθυντής της εταιρεία Σου Τσιού.

Όπως προβλέπεται από το διάταγμα που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο από τον Ντόναλντ Τραμπ, «η αμερικανική κοινή επιχείρηση θα ελέγχεται πλειοψηφικά από αμερικανούς επενδυτές, θα διοικείται από ένα νέο διοικητικό συμβούλιο επτά μελών, η πλειοψηφία των οποίων θα είναι Αμερικανοί, και θα υπόκειται σε όρους που προστατεύουν τα δεδομένα των Αμερικανών και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», διαβεβαιώνει ο γενικός διευθυντής.

Οι Oracle, Silver Lake και MGX, εταιρείες που φημίζονται για την εγγύτητά τους στην κυβέρνηση Τραμπ, θα κατέχουν σε ίσα μερίδια το 45% της κοινής επιχείρησης.

Οι σημερινοί επενδυτές της ByteDance, μεταξύ των οποίων αμερικανικά επενδυτικά ταμεία, θα κατέχουν το 30,1% και η ByteDance το υπόλοιπο 19,9%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP