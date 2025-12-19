Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ' ευκαιρία εβραϊκής γιορτής στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανακοίνωσε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ημέρα αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε, να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα.

Θα κηρυχθεί επίσης άλλη μια ημέρα εθνικού πένθους την επόμενη χρονιά, ανέφερε ο αρχηγός της κυβέρνησης των Εργατικών.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανήγγειλε εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους πολίτες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία, στο πλαίσιο των μέτρων μετά τη σφαγή.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», δήλωσε ο Άντονι Αλμπανέζι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Αυστραλία είχε ήδη προχωρήσει σε ανάλογο πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από τους πολίτες έπειτα από το μακελειό του 1996 στη νήσο Τασμανία.

Άνδρας 28 ετών είχε τότε ανοίξει πυρ εναντίον πλήθους στο Πορτ Άρθουρ, τουριστικό προορισμό, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους.

Σε έναν χρόνο, οι αρχές της Αυστραλίας είχαν αγοράσει 600.000 πυροβόλα όπλα από τους ιδιοκτήτες τους στο πλαίσιο εκείνου του προγράμματος.

Η επίθεση που διέπραξαν ο Σατζίντ Ακράμ και ο γιος του Ναβίντ, «αντισημιτικού» χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ της Κυριακής, ήταν η πιο πολύνεκρη έπειτα από εκείνη στο Πορτ Άρθουρ.

Ο πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά της Αστυνομίας, ενώ στον γιο, που τραυματίστηκε σοβαρά, απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις αρχές χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP