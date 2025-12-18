Ευρωπαίος αξιωματούχος ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η ουσιαστική πολιτική συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, καθώς προηγείται η ανάγκη να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό κείμενο.

Όπως εξήγησε στο ΚΥΠΕ, το Βέλγιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ζητώντας πλήρη συζήτηση των διαθέσιμων επιλογών και σαφή εικόνα του τι ακριβώς θα συμφωνηθεί, πριν δοθεί πολιτικό πράσινο φως.

Οι συζητήσεις γίνονται παράλληλα με το τραπέζι των ηγετών των “27”, και γίνονται κυρίως μεταξύ Βελγίου - Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΓΓ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και με συμβολή των αντιπροσωπειών των κρατών μελών, σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των ηγετών.

Επισημαίνεται ότι μόνο το σενάριο για τη χρήση παγωμένων κεφαλαίων είναι προς ώρας αυτό που συζητείται στο τεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι εργασίες επικεντρώνονται σε ένα σχέδιο που βασίζεται στη χρήση των εσόδων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση μηχανισμού αποζημιώσεων-δανείου, με νομική βάση το Άρθρο 122 της Συνθήκης, που επιτρέπει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία.

Το κείμενο έχει χωριστεί, όπως και το περασμένο προσχέδιο που είχε δει το ΚΥΠΕ, σε σημεία που εξετάζουν τι θα κάνει ο κάθε θεσμός για να έλθει το όλο εγχείρημα εις πέρας, ενώ τα σημεία απαντούν και σε κάθε μία από τις ανησυχίες του Βελγίου.

Οι τεχνικές και νομικές διαβουλεύσεις που συνεχίζονται, έχουν στόχο να «λειανθούν» οι διαφωνίες και να παρουσιαστεί ένα αναθεωρημένο κείμενο στους ηγέτες, πάνω στο οποίο θα γίνει η τελική –και αναπόφευκτα πολιτική– διαπραγμάτευση.

Ειπώθηκε από τον αξιωματούχο ότι υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να προχωρήσουμε και μάλιστα γρήγορα, προσθέτοντας ωστόσο ότι η τελική κατάληξη θα εξαρτηθεί από το αν όλα τα κράτη-μέλη, και κυρίως το Βέλγιο, θεωρήσουν επαρκώς διασφαλισμένο το νομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η ιδέα είναι να συνεχιστεί η τεχνική εργασία πάνω στο κείμενο και στη συνέχεια να παρουσιαστεί στους ηγέτες μετά το δείπνο για τη γεωοικονομία, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει. "Τότε θα ξεκινήσει η πραγματική συζήτηση", επισημαίνεται.



Πηγή: ΚΥΠΕ