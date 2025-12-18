Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη σε αεροδρόμιο της κομητείας Iredell, με τη συντριβή αεροσκάφους τύπου Cessna C550 όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της περιοχής.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Statesville Regional Airport, της Βόρειας Καρολίνας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε περίπου στις 10:15 το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των επιβαινόντων δεν είχε διευκρινιστεί άμεσα, ούτε και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Φωτογραφία από το αεροδρόμιο δείχνει το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα μετά τη συντριβή, εικόνα που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα του αεροπορικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Statesville, το αεροδρόμιο ανήκει στην πόλη και εξυπηρετεί εταιρική αεροπορία, παρέχοντας εγκαταστάσεις σε εταιρείες της λίστας Fortune 500, καθώς και σε αρκετές ομάδες του NASCAR.

Οι έρευνες για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.











