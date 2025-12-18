Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο γραφείο του δημάρχου του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, στο γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού και σε σπίτια, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για διαφθορά που αφορά τη θητεία της Ρασιντά Ντατί στο Ευρωκοινοβούλιο - της νυν υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας -, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος οικονομικός εισαγγελέας.

Αυτές οι έρευνες αποτελούν μέρος δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με κατηγορίες για «ενεργητική και παθητική διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, απόκρυψη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τη θητεία της κας Ρασιντά Ντατί ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ντατί, όπως και οι δικηγόροι της, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ