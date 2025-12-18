Η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social, που ίδρυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα συνεργαστεί με την αμερικανική TAE η οποία αναπτύσσει μια τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης, εν μέσω της κατακόρυφης αύξησης των αναγκών σε ενέργεια.

Η Trump Media and Technology Group (TMTG), που δραστηριοποιείται επίσης στα κρυπτονομίσματα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα συγχωνευτεί με την ΤΑΕ για να δημιουργηθεί «μια από τις πρώτες, εισαγμένες στο χρηματιστήριο, εταιρείες πυρηνικής σύνταξης» ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να κατασκευάσουν το 2026 «τον πρώτο σταθμό πυρηνικής σύντηξης σε βιομηχανική κλίμακα στον κόσμο», δυναμικότητας 50 μεγαβάτ.

Η σύντηξη, τεχνολογία μη εξαρτημένη από τον άνθρακα, παράγει τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από τη σχάση που χρησιμοποιείται σήμερα στους πυρηνικούς σταθμούς και ελάχιστα πυρηνικά απόβλητα. Δεκάδες επιχειρήσεις ασχολούνται το τελευταίο διάστημα με αυτήν την τεχνολογία διεθνώς, καθώς οι ανάγκες για ενέργεια έχουν εκτοξευτεί, εν μέρει και λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι σταθμοί πυρηνικής σύντηξης θα μπορούν να παρέχουν φτηνή και άφθονη ηλεκτρική ενέργεια, που θα βοηθούσε την Αμερική να κερδίσει την κούρσα της ΤΝ και να διατηρήσει την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία της», υποστηρίζει η ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση, γύρω στα μέσα του 2026, οι μέτοχοι των TMTG και TAE θα κατέχουν από το 50% της νέας εταιρίας, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 6 δισεκ. δολάρια. Η εταιρεία θα έχει δύο διευθυντές, τον νυν πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο της TMTG Ντέβιν Νούνες και τον Μιχλ Μπιντερμπάουερ, τον γενικό διευθυντή της TAE.

Η TMTG εισήχθη στο Χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024. Έχει στην κατοχή της τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, την πλατφόρμα streaming Truth+ και την Truth.Fi που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.



Διαβάστε επίσης: Λευκορωσία: Αναπτύχθηκε στη χώρα ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ