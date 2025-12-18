Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναθεώρησαν την Τετάρτη αυτό που αποκαλούν «Προεδρικό Walk of Fame», τοποθετώντας νέες πινακίδες κάτω από τα πορτρέτα πρώην προέδρων, οι οποίες αντανακλούν τις προσωπικές απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ – μεταξύ αυτών και τον χαρακτηρισμό του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν ως «του χειρότερου προέδρου στην αμερικανική ιστορία».

Οι αλλαγές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το περιβάλλον του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Κατά μήκος της κιονοστοιχίας, τα πορτρέτα προηγούμενων προέδρων συνοδεύονται πλέον από εκτενέστερα κείμενα που καταγράφουν μόνιμα τις αξιολογήσεις του Τραμπ για τη θητεία τους.

Αντί για ουδέτερες ιστορικές περιγραφές, οι νέες πινακίδες χρησιμοποιούν αιχμηρή και υποκειμενική γλώσσα και θυμίζουν αναρτήσεις του Τραμπ στο κοινωνικό του δίκτυο TruthSocial. Ο Μπαράκ Ομπάμα περιγράφεται ως «μία από τις πιο διχαστικές πολιτικές φυσιογνωμίες», ενώ ο Ρόναλντ Ρίγκαν επαινείται σε προσωπικό τόνο, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι «ήταν θαυμαστής» του.





Η πινακίδα του Μπάιντεν είναι από τις πιο σκληρές. Αναφέρει: «Ο Sleepy Joe ήταν, μακράν, ο χειρότερος Πρόεδρος στην Αμερικανική Ιστορία». Συνεχίζει: «Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αποτέλεσμα των πιο διεφθαρμένων Εκλογών που έχουν γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες».





Αντίστοιχα επικριτική είναι και η αναφορά στον Ομπάμα, όπου σημειώνεται: «Ως Πρόεδρος, πέρασε τον εξαιρετικά αναποτελεσματικό νόμο ‘Unaffordable’ Care Act, με αποτέλεσμα το κόμμα του να χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και να εκλεγεί η μεγαλύτερη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 1946».





Η περιγραφή του Μπιλ Κλίντον υποβαθμίζει τα επιτεύγματά του, αποδίδοντας τις νομοθετικές επιτυχίες της περιόδου του στους «Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο». Παράλληλα, τονίζεται η απόφαση του Τραμπ να τερματίσει τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA), η οποία είχε θεσπιστεί επί Κλίντον.

Η αντιπαλότητα του Τραμπ με την οικογένεια Κλίντον αναφέρεται και αυτή ρητά. Μία φράση στην πινακίδα αναφέρει: «Το 2016, η σύζυγος του Προέδρου Κλίντον, Χίλαρι, έχασε την Προεδρία από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ!».

Αντίθετα, οι πρόεδροι που ο Τραμπ βλέπει θετικά λαμβάνουν σαφώς ευνοϊκότερη μεταχείριση. Η πινακίδα του Ρίγκαν είναι γεμάτη επαίνους: «Γνωστός ως ‘Ο Μεγάλος Επικοινωνητής’, επανεξελέγη με συντριπτική νίκη το 1984 και αποχώρησε από το αξίωμα με υψηλά ποσοστά αποδοχής… Ήταν θαυμαστής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πολύ πριν από την ιστορική του πορεία προς τον Λευκό Οίκο. Αντίστοιχα, και ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν θαυμαστής του!».

Όλες οι πινακίδες αποτελούν μέρος αυτού που ο Λευκός Οίκος αποκαλεί πλέον «Wall of Fame», το οποίο βρίσκεται έξω από τη Δυτική Πτέρυγα. Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα όλων των προέδρων των ΗΠΑ σε χρονολογική σειρά, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: το πορτρέτο του Μπάιντεν έχει αφαιρεθεί και αντικατασταθεί από μια εικόνα ενός αυτόματου μηχανισμού υπογραφής (autopen), σε αναφορά στους ισχυρισμούς των Ρεπουμπλικανών ότι οι συνεργάτες του τον χρησιμοποιούσαν συχνά εκ μέρους του.