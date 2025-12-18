Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου αγρότες, από 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως μεταδίδει από το κέντρο των εξελίξεων η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Έλενα Αποστολίδου, γίνεται εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ η αστυνομία προχωρά και σε ρίψη νερού, μετά από ρίψη αντικειμένων και πετρών από τους διαδηλωτές.

Οι αγρότες έχουν φτάσει ακριβώς μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας παραταχθεί με τρακτέρ περιμετρικά του χώρου. Μάλιστα, στη μέση των επεισοδίων βρέθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο έγινε παρανάλωμα, ενώ και καμένα πατίνια, δέντρα και άλλα αντικείμενα είναι διάσπαρτα στον χώρο.

Η κατάσταση είναι εκρηκτική και η ατμόσφαιρα αποπνικτική λόγω των δακρυγόνων, ενώ σημειώνεται πως οι αγρότες, που πετούν πατάτες και άλλα αγροτικά προϊόντα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στο σημείο και δεν αποχωρούν, παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις απώθησης.

Όπως ανέφερε η Έλενα Αποστολίδου, οι διαδηλωτές δεν επετράπη να προσεγγίσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής, ωστόσο έφτασαν όσο πιο κοντά ήταν δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η άφιξη των αγροτών αιφνιδίασε τις αστυνομικές αρχές, καθώς το επίσημο κάλεσμα των κινητοποιήσεων ήταν για τις 11 το πρωί, ωστόσο μεγάλος αριθμός διαδηλωτών έφτασε ήδη από το προηγούμενο βράδυ. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα κινηθούν με τρακτέρ, γεγονός που αποδείχθηκε αντιπερισπασμός, καθώς τελικά μετακινήθηκαν μαζικά και περικύκλωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το σημείο, υπήρξε αρχικά ανοχή και συνεννόηση ώστε οι αγρότες να φτάσουν περιμετρικά στο κτίριο, με την προϋπόθεση ότι η διαδήλωση θα είναι ειρηνική. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώθηκε δεν είχε προβλεφθεί, με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από 40 αγροτικά σωματεία και 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται η άφιξη και άλλων διαδηλωτών. Όπως έχει ανακοινωθεί, το ραντεβού τους στην πλατεία Λουξεμβούργου, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει παραμονή για περίπου δυόμισι ώρες, ομιλίες και συζητήσεις για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται πως εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά ζητώντας μείωση του κόστους παραγωγής και αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. «Η αστυνομία είχε από νωρίς αποκλείσει όλους τους δρόμους και είχε απαγορεύει ακόμη και σε πεζούς να περπατήσουν σε κεντρικές λεωφόρους χωρίς ειδική διαπίστευση από τα ευρωπαϊκά όργανα», προσθέτοντας ότι η ατμόσφαιρα είναι «αρκετά τεταμένη».

Αξίζει μάλιστα, να σημειωθεί η κινητοποίηση αιφνιδίασε τις αρχές, καθώς οι αγρότες έφτασαν με περίπου 400 τρακτέρ από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ αναμένονται 7.000 αγρότες από 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και 40 οργανώσεις συνολικά.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η διατήρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία «χρειάζεται ομοιομορφία και επαρκή χρηματοδότηση», καθώς και η αντίθεσή τους στη συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος και επιζήμια». Επίσης, οι αγρότες ζητούν επίσης «απλούστευση κανονισμών, καλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις της παραγωγής». Τέλος, σημειώνεται πως μέρος των αιτημάτων των αγροτών αφορά και τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής.

Τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο των Βρυξελλών είναι πρωτόγνωρα, καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής με την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και συζητείται η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

