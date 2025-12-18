Η αυστραλιανή Aστυνομία δήλωσε την Πέμπτη ότι αναχαίτισε δύο αυτοκίνητα στο Σίδνεϊ, αφού έλαβε μια πληροφορία ότι πιθανώς σχεδίαζαν μια «βίαιη πράξη», ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, υποσχέθηκε την καταστολή της ρητορικής μίσους μετά την επίθεση σε μια εβραϊκή εορταστική εκδήλωση στην παραλία Μπόνταϊ το βράδυ της Κυριακής. Την Πέμπτη κηδεύτηκε το νεότερο από τα 15 θύματα, η 10χρονη Ματίλντα.

Αστυνομικοί σταμάτησαν τα οχήματα την Πέμπτη, καθώς περνούσαν από το Λίβερπουλ, ένα προάστιο του νοτιοδυτικού Σίδνεϊ.

«Προς το παρόν, η Aστυνομία δεν έχει εντοπίσει καμία σχέση με την τρέχουσα αστυνομική έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόνταϊ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Aστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, επτά άνδρες βοηθούν την Aστυνομία στις έρευνές της», ανέφερε.

Η Αστυνομία είπε ότι η επίθεση στο Μπόνταϊ διαπράχθηκε από τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ και τον 24χρονο γιο του, Ναβίντ. Ο Σατζίντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς επί τόπου, ενώ ο Ναβίντ Άκραμ κατηγορήθηκε για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονιών και τρομοκρατικών αδικημάτων την Τετάρτη, αφού ξύπνησε από κώμα. Η υπόθεσή του αναβλήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε την Πέμπτη καταστολή της ρητορικής μίσους, καθώς κηδεύτηκε το νεότερο από τα 15 θύματα, η 10χρονη Ματίλντα.

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Ματίλντα στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ. Πολλοί πενθούντες που δεν μπόρεσαν να μπουν παρακολούθησαν την τελετή σε μια οθόνη έξω από το κτίριο.

Κάποιοι εξέφρασαν θυμό κατά της Κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν είχε κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει την άνοδο του αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Η επίθεση, η οποία σόκαρε το έθνος και οδήγησε σε φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού, φαίνεται να εμπνεύστηκε από το Ισλαμικό Κράτος, λένε οι αρχές.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να εισαγάγει νομοθεσία που θα διευκολύνει την επιβολή κατηγοριών σε άτομα που προωθούν ρητορική μίσους και βία. Οι ποινές θα αυξηθούν, η ακύρωση ή η άρνηση βίζας θα γίνει ευκολότερη και θα αναπτυχθεί ένα καθεστώς για τη στοχοποίηση οργανώσεων των οποίων οι ηγέτες ασχολούνται με ρητορική μίσους, είπε.

«Οι Αυστραλοί είναι σοκαρισμένοι και θυμωμένοι. Είμαι θυμωμένος. Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε πολύ περισσότερο αυτή τη μάστιγα του κακού», δήλωσε ο Αλμπανέζε, σε συνέντευξη Τύπου ανακοινώνοντας τις μεταρρυθμίσεις.

Η Κυβέρνηση του Αλμπανέζε δήλωσε ότι έχει καταδικάσει σταθερά τον αντισημιτισμό τα τελευταία δύο χρόνια. Ψήφισε νομοθεσία για την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους και τον Αύγουστο απέλασε τον Ιρανό πρέσβη, αφού κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι διηύθυνε δύο αντισημιτικές εμπρηστικές επιθέσεις σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη.

Ωστόσο, τα αντισημιτικά περιστατικά αυξάνονται.

Η Αστυνομία ερευνά τα δίκτυα του Ισλαμικού Κράτους με έδρα την Αυστραλία, καθώς και τους φερόμενους δεσμούς των ενόπλων με μαχητές στις Φιλιππίνες. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των Φιλιππίνων δήλωσε την Τετάρτη ότι ενώ ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του βρίσκονταν στη χώρα για ένα μήνα τον Νοέμβριο, δεν είχαν συμμετάσχει σε καμία στρατιωτική εκπαίδευση.

Είναι γνωστό ότι δίκτυα που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος λειτουργούν στις Φιλιππίνες και έχουν ασκήσει κάποια επιρροή στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Δεν υπάρχει καμία έγκυρη αναφορά ή επιβεβαίωση ότι οι δύο έλαβαν οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης ενώ βρίσκονταν στη χώρα και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν έναν τέτοιο ισχυρισμό προς το παρόν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Φιλιππίνων Εντουάρντο Άνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ