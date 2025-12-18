Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού, ανακοίνωσε πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στην βελγική πρωτεύουσα για να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θα εγκαταλείψουν την σύνοδο των Βρυξελλών χωρίς συμφωνία για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ