Περίπου 180.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες μετά τη ρωσική επίθεση που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο υπηρεσιακός υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Αρτέμ Νεκράσοφ.

Ο Νεκράσοφ έγραψε στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι νότιες περιφέρειες Μικολάιβ και Ζαπορίζια, οι κεντρικές Τσερκάσι και Ντνιπροπετρόφσκ, και η βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι δέχτηκαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε 82 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας και οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 63 από αυτά.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς στις περιοχές του Μικολάιβ και του Βόζνεσενσκ παρότι αργότερα αποκαταστάθηκε στα περισσότερα σπίτια.

Η Ρωσία έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεών της εναντίον ουκρανικών υποδομών κατά τους τελευταίους μήνες στοχοθετώντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής και βυθίζοντας στο σκοτάδι ολόκληρες πόλεις.

Μια επίθεση το σαββατοκύριακο άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη την Ουκρανία χωρίς ηλεκτροδότηση.

