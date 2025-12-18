Πολιτικές διαστάσεις έχει πάρει πλέον στη Φινλανδία το αποκαλούμενο από διεθνή μέσα ενημέρωσης σκάνδαλο «σχιστά μάτια» μετά την ανάρτηση της Miss Finland, Σάρα Τζαφτσέ, στην οποία εμφανιζόταν να κάνει χειρονομία που θεωρήθηκε ρατσιστική απέναντι σε άτομα ασιατικής καταγωγής.

Η Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, μια χειρονομία που έχει συνδεθεί διεθνώς με προσβλητικά στερεότυπα για Ασιάτες. Στη λεζάντα είχε γράψει, δε, «kiinalaisenkaa syömäs» (μτφ. τρώγοντας με έναν Κινέζο).

Παρά την απόφαση της διοργανώτριας αρχής των φιλανδικών καλλιστείων να αφαιρεθεί ο τίτλος από την Τζαφτσέ, η υπόθεση πήρε εκ νέου «φωτιά» όταν βουλευτές του κόμματος «Φινλανδοί» που μετέχει στην κυβέρνηση συνεργασίας της χώρας, όχι μόνο την υπερασπίστηκαν αλλά έκαναν και παρόμοιες αναρτήσεις στα social media.

Οι αναρτήσεις έγιναν από τους βουλευτές Κάισα Γκαρντού, Γιούχο Ερόλα και Σεμπάστιαν Τούνκινεν. Από τους τρεις, δε, μόνο ο Ερόλα ζήτησε συγγνώμη για τη φωτογραφία υποστηρίζοντας ότι το έκανε επειδή ένιωσε ότι «η τιμωρία στην Τζαφτσέ ήταν δυσανάλογα σκληρή». Η Γκαρντού υποστήριξε - όπως είχε κάνει και η καθαιρεθείσα Miss Finland - ότι η φωτογραφία ήταν από κίνησή της να τρίψει τους κροτάφους επειδή είχε πονοκέφαλο ενώ ο Τούνκινεν υπερασπίστηκε την κίνησή του λέγοντας αφενός ότι δεν θα πρέπει να ζητηθεί καμία συγγνώμη στην Κίνα και αφετέρου ότι πρόκειται για «δολοφονία χαρακτήρα» της Τζαφτσέ.

Η ανάρτηση του Γιούχο Ερόλα

Finnish MP Juho Eerola is under fire after posting a “Je suis Sarah” profile photo mimicking the eye-pulling gesture that cost former Miss Finland Sarah Dzafce her title.



Eerola denies the image is racist and says it was “for fun”, while critics say it normalises racial… pic.twitter.com/RpBVKvZMzy — HELSINKI TIMES (@HelsinkiTimes) December 12, 2025

Η ανάρτηση του Σεμπάστιαν Τούνκινεν

Finnish MEP Sebastian Tynkkynen showing respect to all Asian people. pic.twitter.com/v0kMSDsY8N — Juha Marjanen (@JuhaMarjanen) December 14, 2025

Η ανάρτηση της Κάισα Γκαρντού

Όπως σημειώνει το Sky News η υπόθεση αυτή αποτελεί άλλο ένα περιστατικό στο οποίο μέλη του κόμματος «Φινλανδοί» κατηγορούνται για ρατσιστικά σχόλια.

Η συγγνώμη του πρωθυπουργού

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερο Όπρο από το Εθνικό Συνεταιριστικό Κόμμα που ηγείται μιας τετρακομματικής συμμαχίας που περιλαμβάνει τους «Φινλανδούς», καταδίκασε τις ενέργειες των βουλευτών αυτών ως «παιδιάστικες», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα της σωστής συμπεριφοράς.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του που εξέδωσαν οι πρεσβείες της Φινλανδίας σε Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα ζητήθηκε συγγνώμη αναφέροντας: «Αυτές οι αναρτήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ισότητας και της ένταξης της Φινλανδίας. Το μήνυμά μας στη Φινλανδία και σε όλους τους φίλους μας στο εξωτερικό είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το ρατσισμό και είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει το πρόβλημα»

Σημειώνεται, τέλος, ότι και στο κόμμα των «Φινλανδών» συζητείται αν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στους βουλευτές που τάχθηκαν στο πλευρό της Miss Finland.

Της αφαίρεσαν τον τίτλο

Αρχικά, η Τζαφτσέ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο, λέγοντας πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν έπεισε, ενώ οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες.

Λίγο αργότερα, όμως, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της με τον οργανισμό Miss Finland, πάντως, να της αφαιρεί τον τίτλο τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.

Νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Η ίδια δήλωσε ότι αναλαμβάνει τον ρόλο σε μια ασυνήθιστη χρονική στιγμή, καθώς η θητεία της ξεκινά στα μέσα της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σάρα Τζαφτσέ, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Ούλου και έχει μητέρα από τη Φινλανδία και πατέρα από το Κόσοβο, επανέλαβε τη συγγνώμη της, λέγοντας: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».

Από την πλευρά της, η Τάρα Λέχτονεν ανέφερε μέσω Instagram ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στον ρόλο της. «Αποδέχομαι τον τίτλο της Miss Finland 2025 με σεβασμό και υπευθυνότητα. Παρότι το ξεκίνημα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου», δήλωσε.

