Επιδρομή ουκρανικών drones στον τομέα όπου βρίσκεται το λιμάνι στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, στην Αζοφική θάλασσα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Πλήγματα drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ελλιμενισμένο φορτηγό πλοίο, δυο μέλη του πληρώματος του οποίου σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν, ενώ ένας πολίτης σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν επλήγη κτίριο στη συνοικία Μπατάισκ, πολύ κοντά στις λιμενικές εγκαταστάσεις, εξήγησε ο περιφερειάρχης Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν δεκάδες μη επανδρωμένα οχήματα κάθε νύχτα εναντίον στόχων στη Ρωσία, επικεντρώνοντας τις επιθέσεις τους σε ενεργειακές υποδομές, καθώς οι υδρογονάνθρακες επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ