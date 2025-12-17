Η Warner Bros Discovery απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων (80,75 δισ. λιρών).

Η Paramount είχε δηλώσει ότι η προσφορά της ήταν «ανώτερη» από τη συμφωνία των 72 δισ. δολαρίων που είχε συνάψει η Warner Bros με το Netflix για τις κινηματογραφικές και τις υπηρεσίες streaming της.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros συνέστησε «ομόφωνα» την απόρριψη της προσφοράς και συμφώνησε ότι η συμφωνία με το Netflix εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση προς τους μετόχους.

Η Warner Bros αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το BBC ζήτησε επίσης σχόλιο από την Paramount και την Affinity Partners, η οποία φέρεται να αποσύρθηκε από την προσφορά.

Η Affinity ιδρύθηκε από τον Αμερικανό επιχειρηματία και γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ως βασικός υποστηρικτής της προσπάθειας της Paramount να εξαγοράσει τη Warner Bros, φέρεται να αποχώρησε από τις συνομιλίες, επικαλούμενη τη συμμετοχή «δύο ισχυρών ανταγωνιστών».

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Warner Bros είχε συμβουλεύσει τους μετόχους της να απορρίψουν την προσφορά της Paramount για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και ανησυχίες σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτούνταν η συμφωνία.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης έθεσε τον εαυτό του προς πώληση τον Οκτώβριο, αφού έλαβε «πολλαπλές» εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων από την Paramount Skydance.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει να πουλήσει τις κινηματογραφικές και τις δραστηριότητες streaming της στο Netflix.

Την επόμενη εβδομάδα, η Paramount Skydance κατέθεσε νέα πρόταση για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεοπτικών της δικτύων.

Η Paramount υποστηρίζεται από τη δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο.

Μια εξαγορά της Warner Bros αναμένεται να εξεταστεί ενδελεχώς από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ένας νέος ιδιοκτήτης της Warner Bros θα αποκτούσε σημαντικό πλεονέκτημα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά του streaming. Θα αποκτούσε μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, συμπεριλαμβανομένων των Harry Potter, MonsterVerse, Friends και της πλατφόρμας streaming HBO Max.

Ορισμένοι στον κινηματογραφικό κλάδο έχουν επικρίνει το σχέδιο συγχώνευσης του συνόλου ή μέρους της Warner Bros με έναν ανταγωνιστή. Τα ανατολικά και δυτικά παραρτήματα του Σωματείου Σεναριογράφων της Αμερικής (Writers Guild of America) ζήτησαν να μπλοκαριστεί η συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερους μισθούς και περικοπές θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφεραν, θα μειωνόταν επίσης ο όγκος του διαθέσιμου περιεχομένου για τους θεατές.

