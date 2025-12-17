Στην Άγκυρα, η ιδέα μιας θαλάσσιας οριοθέτησης με τη Συρία επανέρχεται ως θεωρητική διέξοδος απέναντι στο εδραιωμένο και ‘πολύ ενοχλητικό’ πλέγμα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν το ενδεχόμενο συζητείται σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης και στα ΜΜΕ, αλλά αν έχει περάσει —ή αν πρόκειται να περάσει— από τη σφαίρα της γεωπολιτικής υπόθεσης στη ζώνη της πραγματικής τουρκικής διεργασίας.

Καθώς η ισορροπία στην περιοχή κλίνει εναντίον της, η Τουρκία έχει όλο και λιγότερες επιλογές για να αντιμετωπίσει το σφιχτό τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με κορυφαία επιλογή μια θαλάσσια συμφωνία με τη Συρία, σύμφωνα με την Γκιουρλού Γκεζέρ, πρώην διπλωμάτη, που τώρα εργάζεται στο Foreign Policy Institute, ένα think tank με έδρα την Άγκυρα.

«Μια συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με τη Συρία θα ήταν κατάλληλη και σημαντική», δήλωσε στη δεξαμενή σκέψης Al-Monitor.

Για τη Γκεζέρ, η λογική είναι απλή. Η σειρά συμφωνιών οριοθέτησης μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών της ανατολικής Μεσογείου έχει ως στόχο να αποκλείσει την Τουρκία και το ψευδοκράτος από τον αναδυόμενο ενεργειακό χάρτη στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες περιοχή.

Η Τουρκία απέχει ακόμη από μία συμφωνία ΑΟΖ με τη Συρία

Επίσημη τουρκική πηγή που ενημέρωσε το Al-Monitor για το θέμα είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία τέτοια προσπάθεια, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό στο μέλλον.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων δικαιοδοσιών με όλα τα σχετικά παράκτια κράτη που αναγνωρίζει, με δίκαιο και ισότιμο τρόπο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η πηγή, αποκλείοντας ρητά την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει.

Πώς το βλέπει η Συρία;

Νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, υπονόησε ότι η Άγκυρα σκοπεύει να υπογράψει θαλάσσια συμφωνία με τη Δαμασκό. Η Ελλάδα και η Κύπρος καταδίκασαν αμέσως την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι η μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας δεν έχει νομική εξουσία να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες.

Σύμφωνα με τη Γκιονούλ Τολ, διευθύντρια του προγράμματος για την Τουρκία στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, «δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι ο Σάραα θα σταθεί πλήρως στο πλευρό της Τουρκίας. Δεν γνωρίζουμε αν η Συρία είναι διατεθειμένη να υπογράψει το είδος της συμφωνίας που η Τουρκία θέλει να υπογράψει».