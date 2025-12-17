Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σε ομιλία της στην βουλή της Ρώμης, στις θέσεις της χώρας της ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής της Έυρωπαϊκής Ένωσης. «Στην Διάσκεψη του Βερολίνου για το Ουκρανικό, το κλίμα ήταν εποικοδομητικό. Η πορεία προς την ειρήνη χρειάζεται μια στενή σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία να μην είναι ανταγωνιστική, αν και δεν υπάρχει συνολική σύμπτωση απόψεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Παράλληλα υπογράμμισε την σημασία της υποστήριξης της διαπραγματευτικής θέσης της Ουκρανίας, όπως και των ευρωπαϊκών συμφερόντων. «Πρέπει να διατηρηθεί η πίεση επί της Ρωσίας» διότι «χρειάζεται η βούληση της Μόσχας να συμβάλει στην διαπραγματευτική διαδικασία, κάτι που έως τώρα δεν προκύπτει», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση για την κυριαρχία σε σειρά γεωγραφικών περιοχών υπογράμμισε ότι «κάθε απόφαση πρέπει να ληφθεί από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, χωρίς κανείς να επιβάλει την βούλησή του».

Η Τζόρτζια Μελόνι κατέστησε και πάλι σαφές ότι η χώρα της δεν πρόκειται να αποστείλει στρατιώτες στην Ουκρανία ενώ εκτιμά πως «σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, στην Διάσκεψη του Βερολίνου σημειώθηκε πρόοδος». Σε ό,τι αφορά την χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, τόνισε ότι «η Ιταλία δεν στηρίζει ακόμη καμία σχετική απόφαση», διότι «η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την επίθεση που δέχθηκε η Ουκρανία, αλλά χρειάζεται σταθερή νομική βάση».

«Αν ληφθεί η απόφαση που συζητείται, δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνον στα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, αλλά και σε αυτά που βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Αναφερόμενη στο Μεσανατολικό, υπενθύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος «ζήτησε ουσιαστική προσπάθεια της Ιταλίας για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που επεξεργάστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες». «Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανοικοδόμησης, αλλά και για τον αφοπλισμό της Χαμάς», είπε η Μελόνι. Αναφέρθηκε επίσης με έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης του αντισημιτισμού και της προστασίας των εβραϊκών κοινοτήτων στις πόλεις της Ευρώπης, μετά και την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο Σίδνευ.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι ισχυρό και θα επιτρέψει την προστασία εθνικών πρωτοβουλιών, όπως των κέντρων επαναπατρισμού που η Ιταλία δημιούργησε στην Αλβανία». «Το μοντέλο της Αλβανίας, το οποίο πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με ενδιαφέρον, θα λειτουργήσει και είμαι βέβαιη ότι θα οδηγήσει σε μείωση των παράτυπων ροών», τόνισε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι.

Σχετικά, τέλος, με την διεύρυνση της Ένωσης σε νέα κράτη μέλη, τόνισε ότι «αύριο χρειάζεται ένα ισχυρό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση» και ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η διαδικασία διεύρυνσης προς τα δυτικά Βαλκάνια. «Η πρόοδος που επετέλεσαν η Αλβανία και το Μαυροβούνιο, δείχνουν ότι οι δυο αυτές χώρες έχουν ουσιαστικές δυνατότητες ένταξης, στο εγγύς μέλλον», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.