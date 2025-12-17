Ως «υστερία» και «ψέμα» χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τις εκκλήσεις που, όπως είπε, ακούγονται στη Δύση για προετοιμασία ενός μεγάλου πολέμου με τη Ρωσία. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, υποστήριξε ότι τέτοιες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κατηγόρησε δυτικές κυβερνήσεις για κλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι εάν η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Μόσχα θα προχωρήσει στην κατάληψη των εδαφών που διεκδικεί στην Ουκρανία «με στρατιωτικά μέσα».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε, επίσης, τις «ηρωικές πράξεις» των Ρώσων στρατιωτών και αξιωματικών που πολεμούν στην πρώτη γραμμή, δηλώνοντας ότι το ρωσικό κράτος θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να στηρίξει τις οικογένειες των πεσόντων. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Sputnik Africa, ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι το 2025 έχει εξελιχθεί σε «καθοριστικό έτος» για την επίτευξη των στόχων της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας γύρω από τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, με τη Μόσχα να επιμένει στη στρατιωτική πίεση και τη Δύση να συνεχίζει τη στήριξη προς το Κίεβο.



