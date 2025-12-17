Ο Καγκελάριος Mερτς μιλώντας σε εκπομπή του δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού ZDF, απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια στην ερώτηση για ενδεχόμενη γερμανική συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Περιορίστηκε να πει ότι στη «Συμμαχία των προθύμων» δεν ανήκουν μόνο ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία κ.ά.. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Ρώσος Πρόεδρος αποκλείει επί του παρόντος την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, ο Mερτς απάντησε: «Ο Πούτιν έχει πει πολλά ‘όχι’, πρέπει κάποια στιγμή να πει και ένα ‘ναι’ για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αυτό το οποίο συζητούμε αφορά στην εποχή μετά το τέλος του πολέμου, όταν η Ουκρανία θα χρειάζεται προστασία».

Αντίστοιχα επιφυλακτικός ως προς την αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία εμφανίστηκε και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Λαρς Κλίνγκμπειλ, ο οποίος σε δηλώσεις του σημείωσε πως «είναι ξεκάθαρο ότι η Γερμανία θα τηρεί πάντα τις υποχρεώσεις της. Είμαστε ήδη ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν. Αυτός φέρει την ευθύνη για τους καθημερινούς θανάτους. Το μπαλάκι είναι στα χέρια του. Αμφιβάλλω κατά πόσο ο Πούτιν θέλει ειρήνη».

Στο ίδιο συγκρατημένο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος τόνισε ότι η πρόταση των Ευρωπαίων για μια διεθνή δύναμη ασφαλείας αποτελεί κυρίως μια δήλωση ανάληψης συνυπευθυνότητας. «Αν ο Πούτιν ξεκαθαρίσει ποια κατεύθυνση επιθυμεί να ακολουθήσει, τότε θα μπορεί να συζητηθεί συγκεκριμένα τι μορφή θα μπορούσε να έχει η διεθνής παρουσία στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesschau η πλειοψηφία των μελών της Ένωσης (CDU/CSU) τηρεί επιφυλακτική στάση για την αποστολή πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία και επιμένει ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει πραγματική προοπτική ειρήνης.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. της Ένωσης, Γενς Σπαν, υποστήριξε ότι το ζήτημα μιας τέτοιας δύναμης τίθεται μόνο εφόσον υπάρξει ειρήνη ή τουλάχιστον αξιόπιστη εκεχειρία. Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής της Κ.Ο. της CSU, Aλεξάντερ Χόφμαν, ζήτησε να μη γίνει «το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο», τονίζοντας την ανάγκη σωστής σειράς στις αποφάσεις. Διαφορετική στάση κράτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της γερμανικής Βουλής, Τόμας Ρόβενκαμπ, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της συμμετοχής του γερμανικού στρατού σε μια πολυεθνική αποστολή, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία οφείλει να συμβάλει τόσο υλικά, όσο και με διάθεση προσωπικού.

Τέλος, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Άντις Αχμέντοβιτς, δήλωσε ότι παραμένει ακόμη αντικείμενο συζήτησης το πώς η Γερμανία θα συμβάλει σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη.