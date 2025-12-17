Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν σήμερα από κοινού την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027, σε μια κοινή δήλωση του Επιτρόπου για το Εμπόριο και την Ασφάλεια, Μάρος Σέφτσοβιτς και του Υπουργού του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου, Νικ Τόμας - Σίμοντς.

«Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ το 2027 θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του αθλητισμού και της νεολαίας, ιδιαίτερα για τους νέους», ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση. «Χαιρόμαστε που οι όροι συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προϋποθέσεων, αντιπροσωπεύουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των βρετανικών συνεισφορών και των οφελών που προσφέρει το πρόγραμμα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2027».

Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΒ τον Μάιο του 2025, όπου και τα δύο μέρη συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. «Αυτή η συνεργασία θα μας κάνει πιο ασφαλείς, θα τοποθετήσει τους ανθρώπους στο επίκεντρο της σχέσης μας και θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν», τόνισαν οι δύο πλευρές.

Παράλληλα, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν και τις πρώτες εξερευνητικές συνομιλίες για τη συμμετοχή της Βρετανίας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. «Η στενότερη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα φέρει πραγματικά οφέλη σε επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, θα αυξήσει τις επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια», ανέφεραν.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν γρήγορα τόσο στην επανένταξη της Βρετανίας στο Erasmus+ όσο και στις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες και τα πλαίσια και των δύο πλευρών.

«Επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να εφαρμόσουμε έγκαιρα και πιστά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Μαΐου 2025», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το Σχέδιο Εμπειρίας Νέων, τη δημιουργία Κοινής Περιοχής Υγειονομικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών πριν από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΒ.

Τέλος, και οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την πλήρη, έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας και της Συμφωνίας Αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου του Ουίνδσορ.

Πηγή: ΚΥΠΕ