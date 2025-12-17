Σφοδρή κριτική στη δυτική στρατηγική απέναντι στη Ρωσία άσκησε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης και ειρωνευόμενος την προσέγγιση σημερινών Ευρωπαίων ηγετών.

Σε δηλώσεις του, στο πλαίσιο συνέντευξης στο Quarta Republica, ο Σαλβίνι έκανε ιστορικές συγκρίσεις, αναφέροντας ότι «αν ο Χίτλερ και ο Ναπολέων απέτυχαν στις εκστρατείες τους για να λυγίζουν την Μόσχα, είναι απίθανο να τα καταφέρουν η Κάγια Κάλας, ο Μακρόν, ο Στάρμερ ή ο Μερτς».

Ο Ιταλός υπουργός επέκρινε επίσης την πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι έχει γυρίσει μπούμερανγκ για τις δυτικές οικονομίες. Όπως είπε, «19 γύροι κυρώσεων έχουν γονατίσει τις οικονομίες της Δύσης», επισημαίνοντας ότι στην Ιταλία το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκτοξευθεί, με σοβαρές συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Σαλβίνι τάχθηκε υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα της Ρωσίας, σε μια περίοδο που η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα και τον ρόλο της Ευρώπης στον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει έντονη.



