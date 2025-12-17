Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη χθες, Τρίτη, τον Τσέχο πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις λέγοντας ότι αναμένει «εκπληκτικά πράγματα» από τον δισεκατομμυριούχο πολιτικό, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συμφωνίας για μαχητικά αεροσκάφη.

Η νέα κυβέρνηση συνασπισμού του Μπάμπις με τη συμμετοχή της δεξιάς και της ακροδεξιάς, η οποία στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τη στάση της στην ΕΕ και τη βοήθεια προς την Ουκρανία, ορκίστηκε τη Δευτέρα στην Τσεχική Δημοκρατία.

«Είναι υπέροχο που βλέπουμε τον Αντρέι Μπάμπις να διορίζεται ξανά πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Μαζί θα σημειώσουμε για άλλη μια φορά μεγάλη επιτυχία στην άμυνα, την ενέργεια και την παράνομη μετανάστευση, όπως ακριβώς κάναμε και στις πρώτες μας θητείες».

Ο Αντρέι Μπάμπις, ηλικίας 71 ετών και έβδομος πλουσιότερος Τσέχος σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, είχε διατελέσει πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2021, αλλά η κυβέρνησή του ήταν πιο κεντρώα και φιλοευρωπαϊκή.

«Ο Αντρέι ξέρει πώς να κάνει συμφωνίες και περιμένω απίστευτα πράγματα από αυτόν, ειδικά για τα F-35», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο αμερικανικής κατασκευής «αόρατο» μαχητικό αεροσκάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters