Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχωρεί από τον αρχικό της σχεδιασμό για πλήρη απαγόρευση των νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων από το 2035, ανοίγοντας παράθυρο για περιορισμένη συνέχιση της πώλησής τους, έπειτα από έντονες πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας – κυρίως από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο της Κομισιόν, το 90% των νέων αυτοκινήτων που θα πωλούνται από το 2035 θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, αντί για 100% που προέβλεπαν οι ισχύοντες κανόνες. Το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να καλύπτεται από συμβατικά οχήματα βενζίνης ή πετρελαίου, καθώς και από υβριδικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) υποστηρίζει ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει χαμηλή και ότι, χωρίς αλλαγή στους κανόνες, οι κατασκευαστές κινδυνεύουν με «πολυδισεκατομμυρίων ευρώ» πρόστιμα. Η γενική διευθύντρια της ACEA, Σίγκριντ ντε Φρις, χαρακτήρισε «επείγουσα» την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία, σημειώνοντας ότι «το 2030 είναι πολύ κοντά» και πως απαιτείται χρόνος για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης και κινήτρων αγοράς.

Παράλληλα, η Κομισιόν προβλέπει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα χρησιμοποιούν χαμηλών εκπομπών χάλυβα, παραγόμενο εντός της ΕΕ, ενώ αναμένει αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων και λεγόμενων e-fuels, τα οποία παράγονται από δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να αντισταθμίζονται οι πρόσθετες εκπομπές των συμβατικών οχημάτων.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η χαλάρωση των στόχων υπονομεύει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η οργάνωση Transport & Environment (T&E) κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι η υποχώρηση θα έστελνε αρνητικό μήνυμα στις αγορές. «Οι παγκόσμιες αγορές κινούνται γρήγορα προς τα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε η διευθύντρια της T&E UK, Άννα Κραϊίνσκα.

Διχασμένες εμφανίζονται και οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volvo προειδοποίησε ότι η αποδυνάμωση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων «υπονομεύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια έχει ήδη αναπτύξει πλήρη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων. Αντίθετα, η Volkswagen χαιρέτισε το σχέδιο της Κομισιόν ως «οικονομικά ορθολογικό», κάνοντας λόγο για μια «πραγματιστική» προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες της αγοράς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναλυτές και επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι τυχόν αναδίπλωση της κυβέρνησης από τον στόχο απαγόρευσης πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2030 θα έθετε σε κίνδυνο επενδύσεις και θέσεις εργασίας, στέλνοντας –όπως επισημαίνουν– «λανθασμένο μήνυμα» σε επενδυτές και κατασκευαστές που έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.