Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα βάζοντας στο στόχαστρο τα υφιστάμενα κυρώσεις πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Καράκας και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

Στα μαχαίρια εδώ και χρόνια, οι δυο χώρες έχουν ακόμη πιο οξυμένη σχέση αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο κ. Τραμπ, που έχει μετατρέψει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μαύρο πρόβατό του σε διεθνές επίπεδο.

«Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος.





Η κυβέρνηση Μαδούρο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Ανέφερε ακόμη ότι με απόφασή του «το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση» χθες.

Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.

Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο θέλει περισσότερη «πίεση»

Η κυβέρνηση του κ. Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορηματικά, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πελώρια πετρελαϊκά αποθέματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald Ford, καθώς και μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου F/A-18 Growler και πλέον αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού σε βάση στο Πουέρτο Ρίκο. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ελιγμούς στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

Και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδιστεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον 26 πλεούμενα που εμπλέκονταν, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες. Στα πλήγματα αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

«Η Βενεζουέλα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που συγκεντρώθηκε ποτέ στην ιστορία της νότιας Αμερικής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, προσθέτοντας πως η ισχύς της θα συνεχίσει «να μεγεθύνεται».

«Το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος, που κάθε τόσο επισείει το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Πολιτική που χαιρέτισε η αρχηγός της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε φέτος βραβείο Νόμπελ Ειρήνης: το σαββατοκύριακο, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι χρειάζεται «περισσότερη πίεση» προκειμένου «ο Μαδούρο να καταλάβει πως πρέπει να φύγει», να εγκαταλείψει την εξουσία.

Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων έχει προορισμό την Κίνα.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Καλεί όλα τα κράτη να ενωθούν κατά της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας» (VID)

Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους έγινε μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι. Επρόκειτο για το Skipper, που πιστεύεται πως είχε προορισμό την Κούβα.

Το πλοίο μετέφερε ποσότητα ενός ως δύο εκατομμυρίων βαρελιών αργού της Βενεζουέλας, αξίας μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά διάφορες πηγές.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στο πλοίο επιβάλλονταν αμερικανικές κυρώσεις από το 2022, εξαιτίας των υποτιθέμενων σχέσεών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως προχωρά στην «κατάσχεση του πετρελαίου» του Skipper, αναγνωρίζοντας πάντως ότι αυτό μπορεί να έχει νομικές περιπλοκότητες.

Η ανακοίνωση για την επιβολή αποκλεισμού έγινε επίσης καθώς οι αμερικανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών υπερασπίζονταν χθες στο Κογκρέσο τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Το ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στην Ουάσιγκτον, πάνω απ’ όλα επιχείρηση στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά την οποία έγιναν δυο πλήγματα, το δεύτερο για να αποτελειώσει δυο επιζήσαντες πλεούμενου ήδη στις φλόγες.