Εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.



#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Kyiv is getting hit hard right now by a series of Russian Geran drones.



Strange. Reports from the city indicate that air defenses were not activated in time. pic.twitter.com/Ao5j59KH4a — Heyman_101 (@SU_57R) December 16, 2025





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ