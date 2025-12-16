Για το 2030 έχει προγραμματιστεί η πρώτη παράδοση Eurofighter στην Τουρκία από τη Βρετανία, όπως επιβεβαίωσε η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα.

Παράλληλα, στο πακέτο της συμφωνίας συμπεριλαμβάνονται και πύραυλοι αέρος – αέρος τύπου Meteor, με την πρεσβεία να διευκρινίζει TurDef ότι «η Τουρκία έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή της. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με την Τουρκία για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».



Οι διευκρινίσεις σηματοδοτούν ένα πολιτικό άνοιγμα στην ενσωμάτωση των τουρκικών πυραύλων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, όπως σημείωσε το TurDef και επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία μπορεί να εξάγει τα κυρίαρχα συστήματά της σε άλλα κράτη που παράγουν Eurofighter «μια πολιτική θέση που θα μπορούσε να επεκτείνει τον βιομηχανικό ρόλο της Τουρκίας πέρα ​​από την εθνική χρήση».

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν η Τουρκία θα λάβει το πρότυπο ECRS Mk1 ή Mk2. Σημείωσε ότι «οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Τουρκίας βρίσκονται σε εξέλιξη», σηματοδοτώντας ότι οι αποφάσεις για τα ραντάρ είναι αλληλένδετες με ευρύτερες εκτιμήσεις εξαγωγών μεταξύ των χρηστών του Eurofighter. Δεν ανέφερε ωστόσο εάν η επιλογή ραντάρ επηρεάζει τον χρόνο παραγωγής ή το κόστος του προγράμματος.



Πηγή: cnn.gr