Ως συνήθως, οι προβλέψεις του Νοστράδαμου επανέρχονται στο προσκήνιο καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της. Ο Γάλλος αστρολόγος και μάντης του 16ου αιώνα Μισέλ ντε Νοστράδαμ πιστώνεται εδώ και πολύ καιρό με την πρόβλεψη σημαντικών ιστορικών γεγονότων.

Με το 2026 να πλησιάζει, το ενδιαφέρον αυξάνεται για τις πιθανές προβλέψεις που περιέχονται στις Προφητείες, τη διάσημη συλλογή τετράστιχων του μάντη.

Νέες ερμηνείες των γραπτών του υποδεικνύουν ένα ταραχώδες 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα "μεγάλο σμήνος", αναφορές σε "αίμα", μια κλιμακούμενη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης και την άνοδο ενός ηγέτη που ορισμένοι αναγνώστες συνδέουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκαλείται "βασιλιάς Ντόναλντ" από τους ερμηνευτές, όπως αναφέρεται σε άρθρο της_Express._

Αν και οι προφητείες του είναι διαβόητα κρυπτικές, οι νέες αναγνώσεις υποδηλώνουν τόσο ανησυχητικά γεγονότα όσο και τη δυνατότητα ενδεχόμενης ανανέωσης.

Ο Νοστράδαμος δημοσίευσε για πρώτη φορά τη συλλογή του Les Propheties το 1555, η οποία περιέχει 942 τετράστιχα γραμμένα σε ένα μείγμα αρχαϊκών λατινικών και μεσαιωνικών γαλλικών φράσεων. Με την πάροδο των αιώνων, το έργο του έχει συνδεθεί με γεγονότα παγκόσμιας σημασίας, από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου μέχρι την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και, πιο πρόσφατα, την πανδημία Covid-19.

Καθώς οι παγκόσμιες ανησυχίες αυξάνονται ενόψει του 2026, αρκετά τετράστιχα έχουν προσελκύσει εκ νέου την προσοχή για τους παραλληλισμούς τους με το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Πρέπει να περιμένουμε νέες φυσικές καταστροφές;

Ένα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα στις υποτιθέμενες προφητείες του Νοστράδαμου είναι αυτό των φυσικών καταστροφών. Πολλοί πιστεύουν ότι σύμβολα όπως η "φωτιά από τον ουρανό " μπορούν να προβλέψουν ακραία καιρικά φαινόμενα για το 2026, σύμφωνα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Άλλα τετράστιχα που εξετάστηκαν προειδοποιούν για μια πιθανή οικονομική κρίση. Κάποιοι αναφέρουν**"διεφθαρμένα νομίσματα" και "ανήσυχες αγορές**": σύμφωνα με αυτές τις ερμηνείες, το επόμενο έτος θα μπορούσε να δει έναν νέο αρνητικό οικονομικό κύκλο.

Το "μεγάλο σμήνος μελισσών" είναι μια προειδοποίηση για τους ισχυρούς ηγέτες

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εδάφια αναφέρει ένα "μεγάλο σμήνος μελισσών" που αναδύεται από το σκοτάδι της νύχτας. Οι αναλυτές ερμηνεύουν το "σμήνος" ως σύμβολο ισχυρών πολιτικών παραγόντων, ενδεχομένως προσώπων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με αυτές τις ερμηνείες, το "σμήνος" θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νίκες ή τολμηρούς ελιγμούς από ηγέτες υψηλού προφίλ κατά το επόμενο έτος. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η φράση θα μπορούσε να παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή ή σε γεωπολιτικές στροφές προς όφελος της Ρωσίας στο πλαίσιο της εισβολής στην Ουκρανία.

'Τα πάντα θα πλημμυρίσουν με αίμα': Ένταση πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ένας άλλος στίχος που αναφέρεται στο Τιτσίνο, το νότιο ελβετικό καντόνι που συνορεύει με τη βόρεια Ιταλία, αναφέρει ότι η περιοχή θα "πλημμυρίσει με αίμα". Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία για το ακριβές νόημα, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο μάντης μπορεί να υπαινίσσεται νέες αναταραχές στην Ευρώπη. Η αναφορά ερμηνεύεται ως συμβολική μιας ευρύτερης σύγκρουσης που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ευρωπαϊκούς διαδρόμους που ήδη παλεύουν με πολιτικές εντάσεις και στρατιωτική κινητοποίηση.

Ένα άλλο τετράστιχο, "Επτά μήνες μεγάλου πολέμου, άνθρωποι νεκροί από το κακό", έχει συνδεθεί από ορισμένους αναγνώστες με μια παρατεταμένη σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται ηγέτες αποφασισμένοι στις στρατηγικές τους. Σχολιαστές έχουν υποθέσει ότι μπορεί να αναφέρεται στον Ουκρανό πρόεδρο Volodymyr Zelensky ή στον Donald Trump, τον οποίο ορισμένοι οπαδοί του Νοστράδαμου αποκαλούν "βασιλιά Ντόναλντ " στις κερδοσκοπικές τους αναγνώσεις.

Ο Άρης ως διοικητής, ο πόλεμος μεγάλης κλίμακας και η παρακμή της Δύσης

Μια από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές εμφανίζεται στους στίχους που περιγράφουν λεπτομερώς την κίνηση του Άρη, του ρωμαϊκού θεού του πολέμου. Ο Νοστράδαμος έγραψε ότι όταν ο Άρης "κυβερνά το μονοπάτι του ανάμεσα στα αστέρια", αίμα θα "ραντίσει το ιερό". Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό είναι ενδεικτικόμιας κλιμάκωσης του παγκόσμιου πολέμου το 2026, στον οποίο θα μπορούσαν να εμπλακούν η Δυτική Ευρώπη και οι ασιατικές δυνάμεις.

Ένας άλλος στίχος, "Τρεις φωτιές αναδύονται από τις ανατολικές πλευρές, ενώ η Δύση χάνει αθόρυβα το φως της", ερμηνεύεται ότι αντανακλά την αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, με την Ανατολή να αποκτά κυριαρχία και τη Δύση να αντιμετωπίζει στρατηγικές ή τεχνολογικές οπισθοδρομήσεις.

Μεταξύ Ai και αλλαγής ισχύος: Θα αποτελέσει το 2026 σημείο καμπής για τον Νοστράδαμο;

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τις υποτιθέμενες τεχνολογικές προφητείες του Νοστράδαμου έχει αυξηθεί σημαντικά. Ορισμένοι ερμηνευτές διαβάζουν στους στίχους του υπαινιγμούς για την τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα επικοινωνίας, ακόμη και την προηγμένη αυτοματοποίηση. Οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τεχνολογικό σημείο καμπής.

Ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές πιστεύουν ότι η φράση του Νοστράδαμου για τη Δύση που χάνει το "φως της στη σιωπή" μπορεί να αναφέρεται μεταφορικά στην ταχεία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες ανατολικές χώρες. Υποστηρίζουν ότι η οικονομική αναταραχή που θα προκαλέσει η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει τις δυτικές αγορές εργασίας, αλλάζοντας ενδεχομένως τις παγκόσμιες οικονομικές τροχιές.

Παρά τον ζοφερό τόνο πολλών τετράστιχων, οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026 καταλήγουν σε μια αισιόδοξη προοπτική: "Οι σκιές θα πέσουν, αλλά ο άνθρωπος του φωτός θα ανατείλει". Αυτό έχει ερμηνευτεί ως ένα συμβολικό μήνυμα συλλογικής ανανέωσης, που ίσως υποδεικνύει έναν νέο ηγέτη, μια επαναπροσδιορισμένη κοσμοθεωρία ή μια κοινωνική αλλαγή που προτάσσει τις ανθρώπινες σχέσεις έναντι της τεχνολογίας.

Οι πιο προσεκτικοί μελετητές επισημαίνουν ότι οι στίχοι που περιέχονται στις Προφητείες είναι μεταφορικοί και μπορούν να αναφέρονται σε οποιαδήποτε εποχή.

Η ερμηνεία τους προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο οι συνδέσεις με τα τρέχοντα γεγονότα, αντί από πραγματικές προβλέψεις, προέρχονται από σύγχρονες αναγνώσεις που απαντούν στα ερωτήματα και τους φόβους μας, αντιμετωπίζοντας θέματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, οικονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές και τεχνολογικές επαναστάσεις που κατοικούν τη σύγχρονη δημόσια συζήτηση πολύ περισσότερο απ' ό,τι την εποχή του Νοστράδαμου τον 16ο αιώνα.

