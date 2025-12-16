O Νάσρι Ασφούρα, ο υποψήφιος υπέρ του οποίου τάχθηκε ο Τραμπ, διατηρεί βραχύ προβάδισμα έναντι άλλου υποψήφιου της δεξιάς, του Σαλβαδόρ Νασράλα

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ονδούρα διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως τα μέλη της δεν διαπίστωσαν καμιά σοβαρή παρατυπία στις προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Νάσρι Ασφούρα, ο υποψήφιος υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί βραχύ προβάδισμα έναντι άλλου υποψήφιου της δεξιάς, του Σαλβαδόρ Νασράλα.

Ο Ελάδιο Λοϊσάγα, ο παραγουανός διπλωμάτης που τέθηκε επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΚ, επισήμανε πως δεν διαπίστωσε καμιά «ένδειξη» που θα μπορούσε «να θέσει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα». Έκρινε ωστόσο πως η καθυστέρηση στην καταμέτρηση και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου δεν είναι «δικαιολογημένη».

Η Δέσποινα Μάνου, αναπληρώτρια αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΑΚ, ανέφερε από την πλευρά της ότι «μέχρι στιγμής, η αποστολή παρατήρησης των εκλογών δεν διαπίστωσε καμιά σοβαρή παρατυπία που θα μπορούσε να ανατρέψει τα τρέχοντα προκαταρκτικά αποτελέσματα». Αναγνώρισε μολαταύτα ότι «η μετεκλογική κατάσταση παραμένει πολύ αβέβαιη».

Η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, έχει ανασταλεί, καθώς οι εκλογικές αρχές λένε πως πρέπει να επαληθεύσουν σχεδόν 2.800 πρακτικά καταμέτρησης που παρουσιάζουν «ασυνέπειες».

Η διαδικασία επαλήθευσης, υπό την επίβλεψη κομματικών αντιπροσώπων και μελών της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΚ και της ΕΕ, δεν έχει αρχίσει ακόμη, καθώς το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) του κ. Νασράλα απαιτεί ανακαταμέτρηση του συνόλου των ψήφων.

«Οι ειδικές καταμετρήσεις δεν έχουν αρχίσει ακόμη εξαιτίας των αθέμιτων πιέσεων που ασκούνται στο CNE, την αξίωση ανακαταμετρήσεων εκτός του νομίμου πλαισίου», κατήγγειλε χθες μέσω X η Κοσέτ Λόπες-Οσόριο, σύμβουλος του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (της εφορευτικής επιτροπής).

«Οι γιάνκηδες διατάσσουν»

Για κάποιο διάστημα μπροστά, ο φιλελεύθερος υποψήφιος Νασράλα βρίσκεται, κατά τα τελευταία προκαταρκτικά αποτελέσματα, πίσω από τον αντίπαλό του Ασφούρα, πάντως η διαφορά δεν πλησιάζει καν την εκατοστιαία μονάδα.

Η διαφορά είναι κάπου 42.000 ψήφοι, κατά την πλευρά του κ. Νασράλα, που απαιτεί ανακαταμέτρηση περίπου μισού εκατομμυρίου ψηφοδελτίων συνολικά.

Ο κ. Νασράλα καταγγέλλει «κλοπή» των εκλογών, ενώ η απερχόμενη πρόεδρος της αριστεράς Σιομάρα Κάστρο —η υποψήφια της παράταξής της Ρίξι Μονκάδα βρίσκεται σε απόσταση στην τρίτη θέση— κάνει λόγο για «νόθευση» του αποτελέσματος και «ανάμιξη» του Αμερικανού ομολόγου της Τραμπ στις εκλογές.

Σε αναφορά της που παρουσιάστηκε χθες στον ΟΑΚ, η επιστολή εκλογικών παρατηρητών έκανε λόγο για «έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης» και «καθυστερήσεις» στη διαδικασία καταμέτρησης, πάντως όχι στοιχεία για εκτεταμένη νοθεία.

«Συνοψίζοντας, διαπιστώσαμε καθυστερήσεις, αλλά τίποτα δεν μας κάνει να αμφισβητούμε τα αποτελέσματα», επέμεινε ο κ. Λοϊσάγα.

Ο αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε δημόσια μερικά 24ωρα πριν από τις εκλογές σε έναν γύρο υπέρ του κ. Ασφούρα.

Παράλληλα, απένειμε χάρη στον μέντορα του υποψηφίου της δεξιάς, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, που εξέτιε ποινή 45 χρόνων κάθειρξης η οποία του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών.

«Από τη στιγμή που ο Τραμπ είπε πως υποστήριζε τον Ασφούρα, ξέραμε ποιος θα κέρδιζε. Είναι οι γιάνκηδες αυτοί που διατάσσουν», είπε χθες χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο οδηγός ταξί, 53 ετών, στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα. Όποιος κι αν είναι ο επόμενος πρόεδρος, πρέπει «τουλάχιστον να μειώσει την εγκληματικότητα, πάνω απ’ όλα τις εκβιάσεις», ευχήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ