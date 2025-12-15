Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Λίβανος επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της διμερούς τους σχέσης, κατά την 9η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Λιβάνου τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν την πορεία των σχέσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και των κοινών εταιρικών προτεραιοτήτων, με την ΕΕ να εκφράζει τη στήριξή της στις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί υπό τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον Πρωθυπουργό, Ναουάφ Σαλάμ και τη νέα Κυβέρνηση.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τη συμπροεδρία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας και του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιουσέφ Ράτζι, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Ντουμπράβκα Σούιτσα και Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι επανέλαβαν τη βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης ΕΕ–Λιβάνου με στόχο μια σταθερή, ασφαλή και ευημερούσα χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της κρατικής κυριαρχίας και της αποκλειστικής χρήσης βίας από τους νόμιμους κρατικούς θεσμούς, με την ΕΕ και τον Λίβανο να υπογραμμίζουν την ανάγκη πλήρους αφοπλισμού όλων των μη κρατικών ένοπλων ομάδων στη λιβανέζικη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Παράλληλα, η ΕΕ επανέλαβε την πλήρη στήριξή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα του Λιβάνου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Συμβούλιο της ΕΕ, οι δύο πλευρές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2024 από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, καταδικάζοντας, μεταξύ άλλων, επιθέσεις κατά προσωπικού της UNIFIL, αμάχων και πολιτικών υποδομών, και κάλεσαν το Ισραήλ να αποσυρθεί από το λιβανέζικο έδαφος τηρώντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, με την ΕΕ να αναγνωρίζει τα βήματα σταθεροποίησης της οικονομίας και να τονίζει την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθεί και η πρόσβαση σε διεθνή χρηματοδοτική στήριξη, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος του ΔΝΤ.

