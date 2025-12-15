Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) πραγματοποίησε ακόμη μία υψηλής ακρίβειας ειδική επιχείρηση, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στο ρωσικό ναυτικό στον λιμένα του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, για πρώτη φορά παγκοσμίως υποβρύχια drones τύπου «Sub Sea Baby» έπληξαν και κατέστρεψαν ρωσικό υποβρύχιο κλάσης 636.3 «Βαρσαβιάνκα» (κατά ΝΑΤΟ: Kilo).

Από την έκρηξη το υποβρύχιο υπέστη κρίσιμες ζημιές και ουσιαστικά τέθηκε εκτός μάχης. Στο εσωτερικό του υποβρυχίου υπήρχαν τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων cruise «Kalibr», οι οποίοι χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη Ρωσία για επιθέσεις εναντίον στόχων στο ουκρανικό έδαφος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη 13η Κύρια Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU και το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας. Η αξία ενός υποβρυχίου κλάσης «Βαρσαβιάνκα» υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, λόγω των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το κόστος κατασκευής ενός αντίστοιχου νέου υποβρυχίου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη κλάση είναι γνωστή και ως «Μαύρη Τρύπα», λόγω της χαμηλής ακουστικής υπογραφής και της ικανότητάς της να απορροφά τους ήχους, καθιστώντας την δύσκολα ανιχνεύσιμη από σόναρ.

Υπενθυμίζεται ότι το ρωσικό υποβρύχιο βρισκόταν αναγκαστικά αγκυροβολημένο στο Νοβοροσίσκ, έπειτα από σειρά επιτυχημένων ουκρανικών επιχειρήσεων με θαλάσσια drones «Sea Baby», οι οποίες ανάγκασαν ρωσικά πλοία και υποβρύχια να αποχωρήσουν από τον ναύσταθμο της Σεβαστούπολης στην κατεχόμενη Κριμαία.



