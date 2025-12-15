Ο γιος του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του συνελήφθη μετά τον θάνατο του ζευγαριού στο σπίτι όπου διέμενε στο Λος Άντζελες, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα δίκτυα CBS και ABC, που επικαλούνται τα μητρώα των φυλακών της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Νικ Ράινερ συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε μια από τις φυλακές αυτής της πόλης της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο Νικ Ράινερ κρατείται με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ