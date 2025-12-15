Το Κρεμλίνο απέρριψε με έντονο τρόπο τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, περί ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Συμμαχίας εντός της επόμενης πενταετίας, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ «δεν καταλαβαίνει για τι μιλά», επαναλαμβάνοντας τη ρωσική θέση πως η Μόσχα δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, ο Πεσκόφ επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των εγγυήσεων μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα» που, όπως είπε, «υπόκειται σε ειδική και ξεχωριστή συζήτηση». Η αναφορά αυτή ενισχύει την πάγια ρωσική θέση ότι η ευρωατλαντική πορεία του Κιέβου αποτελεί βασικό παράγοντα έντασης στις σχέσεις Ρωσίας–Δύσης.

Η προειδοποίηση Ρούτε και η απάντηση της Μόσχας

Ο Μαρκ Ρούτε είχε δηλώσει, μιλώντας σε εκδήλωση της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου στο Βερολίνο, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Κάλεσε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες και να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη».

Η Μόσχα απάντησε με αιχμές, με τον Πεσκόφ να υποστηρίζει ότι τέτοιες δηλώσεις είναι υπερβολικές και ιστορικά ανεύθυνες, προσθέτοντας ότι «η γενιά του Ρούτε φαίνεται να έχει ξεχάσει τι σήμαινε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος». Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει ακόμη και γραπτές εγγυήσεις ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.



