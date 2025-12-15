Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση».

Διαβάστε επίσης: Γουατεμάλα: Φονικές συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων χωριών για παλιά διένεξη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters